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Michy Batshuayi attığı golle Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getirdi

Fener dev maçta Fred’in ilk yarıdaki golleriyle 2-0 öne geçti. Trabzon 2. devre Bardhi ve Trezeguet (pen.) ile skora beraberliği getirdi. Ama son sözü yine Batshuayi söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
Michy Batshuayi attığı golle Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getirdi

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi. 13'te Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1. 45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2.

TRABZON YAKALADI FENER KAÇTI
63'te Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2. 75. dakikada Trabzon penaltı kazandı. Ceza alanı içinde ikili mücadelede Djiuku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78'de Trezeguet'in kullandığı penaltıda top Livakovic'in ters köşesinden filelere gitti: 2-2. 87'de Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi: 2-3.

BATSHUAYI 6. KEZ YAPTI!
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi bu sezon 6. kez oyuna sonradan girip gol atmayı başardı. Trabzon maçının son bölümlerinde Dzeko'nun yerine oyuna giren Batshuayi net bir vuruşla Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü attı ve takımını şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde tutmayı başardı.

DEPLASMAN KRALI F.BAHÇE
Fenerbahçe bu sezon 15 deplasman maçında 14. galibiyetini aldı. Tek beraberlik Adana Demirspor'a karşı. Kanarya, dış sahada 35 gol atarken 8 gol yedi.

Maçın yine en kritik anında sahneye çıkan Michy Batshuayi attığı güzel golle Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getirdi.

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