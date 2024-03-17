Muslera’ya Palmeiras Kancası

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray, gelecek sezon için iç transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile görüşürken, Uruguaylı eldivenin talibi çıktı.

PALMEIRAS İSTİYOR

Brezilya'nın köklü ekiplerinden biri olan ve gelecek sezon için tartışmasız bir kaleci arayışına giren Palmeiras, Cimbom'un 37 yaşındaki eldivenini gündemine aldı. Palmeiraslı yetkililerin, Muslera'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer için bütçe çalışması hazırlığında olduğu öğrenildi.

G.SARAY BEKLEMEDE

Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı. Cimbom, 1+1 yıllık kontrat önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu. G.Saray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera'nın kararını bekliyor. Galatasaray ile 498 maça çıkan Muslera, taraftarın da sevdiği isimlerin başında geliyor.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fernando Muslera bu sezon 28 maçta 17 gol yedi. Uruguaylı eldiven, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.