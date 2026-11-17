iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE davaya konu olan telefon modelleri arasında (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



DAVAYA KONU OLAN MODELLER NELER?



Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor.

Suçlu bulunması halinde ABD'li teknoloji devine 300 bin avroya kadar para cezası kesilebilir.

Söz konusu bu dava girişimi milyonlarca iPhone kullancısının bulunduğu Türkiye için emsal nitelikte.

Planlı eskitmeye karşı mücadele veren çevreci Fransız derneği "Halte a l'Obsolescence Programme" Aralık 2022'de Apple hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.