Dijital kapitalizm uyanışı! Apple'a "planlı eskitme" davası... Cebinizde bu iPhone'lar varsa yavaşlatılmış olabilir
Sosyal medya platformları ve Google'ın dijital sömürü ve istismar düzenine dünya genelinde tepki yükselirken, dijital kapitalizm konusunda da uyanış var. Bu bağlamda Apple'a iPhone'larda planlı eskitme uyguladığı iddiasıyla dava açıldı. Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor. Apple'a iPhone kullanıcılarını uyarmadığı iddiasıyla 2021'de açılan davada 25 milyon avro ceza kesilmişti. Söz konusu bu dava milyonlarca iPhone kullanıcısının bulunduğu Türkiye için emsal nitelikte.
ABD'li teknoloji devi Apple'a bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını önleyerek planlı eskitme uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı.
Dosyaya yakın kaynaklar davanın, 17 Haziran'da Paris'te görüleceğini açıkladı.
DAVAYA KONU OLAN MODELLER NELER?
Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor.
Suçlu bulunması halinde ABD'li teknoloji devine 300 bin avroya kadar para cezası kesilebilir.
Söz konusu bu dava girişimi milyonlarca iPhone kullancısının bulunduğu Türkiye için emsal nitelikte.
Planlı eskitmeye karşı mücadele veren çevreci Fransız derneği "Halte a l'Obsolescence Programme" Aralık 2022'de Apple hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
APPLE'A 25 MİLYON AVROLUK CEZA
Dernek daha önce de Apple hakkında şikayette bulunmuş, şirket yazılım güncellemelerinin eski cihazları yavaşlatabileceği konusunda iPhone kullanıcılarını uyarmadığı iddiasıyla 2021'de açılan davada 25 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.
Planlı eskitme, üreticilerin özellikle elektronik cihazlarda ürünlerinin kullanım ömrünü kasıtlı olarak sınırlandırmak ve sürekli tüketim döngüsü oluşturmak için kullanılan bir yöntem.
YILLIK GELİRİN %5'İNE KADAR CEZA
Fransa'da sattıkları ürünleri kasıtlı olarak eskiten firmaların sorumlularına 2 yıl hapis, 300 bin avro tazminat ve yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar ceza verilebiliyor.
APPLE'A 5,7 MİLYAR DOLARLIK PATENT CEZASI
Geçtiğimiz aylarda ABD'deki San Diego Federal Mahkemesi, Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermişti.