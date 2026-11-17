Trabzonspor'un transfer gündemindeki Armand Lauriente için Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi. İtalya Serie A ekibinin Fransız futbolcuyu hücum hattını güçlendirmek amacıyla takip ettiği kaydedildi. (Fotoğraf: EPA) SASSUOLO'DAN TRANSFERE ENGEL Armand Lauriente transferinin önündeki en önemli sorun, Sassuolo'nun ocak ayındaki satış planlaması. İtalyan kulübünün sportif direktörü Francesco Palmieri, ara transfer döneminde kadrolarındaki futbolcuları göndermek istemediklerini açıkladı. Sassuolo'nun bu yaklaşımı, Lauriente ile ilgilenen kulüplerin işini zorlaştırdı. Fransız futbolcu için önemli bir teklif gelmesi halinde İtalyan ekibinin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Armand Lauriente'yi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin daha önce ilgilendiği futbolcunun geleceğinde Sassuolo'nun vereceği karar belirleyici olacak. (Fotoğraf: EPA) BONSERVİSİ EN AZ 25 MİLYON EURO İtalyan basınında yer alan haberlerde Sassuolo'nun Armand Lauriente için en az 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesini Mayıs 2026'da yenilemesi, Sassuolo'nun transfer görüşmelerindeki konumunu güçlendirdi. 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente için Trabzonspor'un hem oyuncunun şartlarını hem de İtalyan kulübünün mali taleplerini değerlendirmesi gerekecek. Napoli ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcunun bonservis bedeli, transfer yarışının en önemli konularından biri olacak.

Sassuolo'nun Armand Lauriente için en az 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu İtalyan basınında gündeme geldi. Yüksek transfer bedeli, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriliyor. (Fotoğraf: EPA) TRABZONSPOR'UN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ Bordo-mavililerin Armand Lauriente'yi ikna etmek için sportif hedeflerini ön plana çıkarmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor'un özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefini oyuncuya sunulacak projenin merkezine yerleştirmek istediği ifade edildi. Fransız futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edebileceği bir takımda oynama ihtimalinin transfer görüşmelerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.