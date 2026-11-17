Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çalım hazırlığı! Transferde dev bir rakip daha var
Trabzonspor, ara transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek için Sassuolo forması giyen Armand Laurienté'yi yeniden gündemine aldı. Daha önce sonuç alınamayan transfer için yeni bir girişim planlanırken Napoli ve Fenerbahçe'nin de Fransız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin ocak ayında oyuncu satmak istememesi ve en az 25 milyon euroluk bonservis beklentisi, bordo-mavililerin önündeki en önemli engeller arasında bulunuyor.
Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanırken sol kanat takviyesi için dikkat çeken bir isim yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililerin, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente için yeni bir girişimde bulunabileceği belirtildi.
Bordo-mavili yönetimin önümüzdeki haftalarda Lauriente'nin menajeriyle yeniden görüşebileceği ifade edildi. Ancak Napoli ve Fenerbahçe'nin ilgisi, transfer yarışını zorlaştırabilir.
TRABZONSPOR LAURIENTE DOSYASINI YENİDEN AÇTI
Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki önceliklerinden biri hücum hattının sol tarafına takviye yapmak.
Bordo-mavililerin bu bölge için değerlendirdiği isimler arasında Sassuolo'nun Fransız futbolcusu Armand Lauriente öne çıktı.
Daha önce gerçekleştirilen girişimlerden sonuç alamayan Trabzonspor'un oyuncudan tamamen vazgeçmediği ve ocak ayı öncesinde transfer şartlarını yeniden araştırabileceği belirtildi.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Lauriente'nin, bordo-mavililerin aradığı sol kanat profiline uygun görüldüğü ifade edildi.
NAPOLI VE FENERBAHÇE DE DEVREDE
Armand Lauriente'nin transferinde Trabzonspor'u zorlu bir rekabet bekliyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Sassuolo forması giyen Fransız futbolcuyu transfer seçenekleri arasında bulunduruyor.
Napoli'nin daha önce de ilgilendiği Lauriente için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği belirtildi.
Fenerbahçe de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında gösterildi. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu için anlaşma sağlayamadığı biliniyor.
Trabzonspor'un hem Napoli hem de Fenerbahçe ile karşı karşıya kalabileceği transferde, Sassuolo'nun talepleri belirleyici olacak.
SASSUOLO'DAN TRANSFERE ENGEL
Armand Lauriente transferinin önündeki en önemli sorun, Sassuolo'nun ocak ayındaki satış planlaması.
İtalyan kulübünün sportif direktörü Francesco Palmieri, ara transfer döneminde kadrolarındaki futbolcuları göndermek istemediklerini açıkladı.
Sassuolo'nun bu yaklaşımı, Lauriente ile ilgilenen kulüplerin işini zorlaştırdı.
Fransız futbolcu için önemli bir teklif gelmesi halinde İtalyan ekibinin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
BONSERVİSİ EN AZ 25 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberlerde Sassuolo'nun Armand Lauriente için en az 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi.
Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesini Mayıs 2026'da yenilemesi, Sassuolo'nun transfer görüşmelerindeki konumunu güçlendirdi.
2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente için Trabzonspor'un hem oyuncunun şartlarını hem de İtalyan kulübünün mali taleplerini değerlendirmesi gerekecek.
Napoli ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcunun bonservis bedeli, transfer yarışının en önemli konularından biri olacak.
TRABZONSPOR'UN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Bordo-mavililerin Armand Lauriente'yi ikna etmek için sportif hedeflerini ön plana çıkarmayı planladığı belirtildi.
Trabzonspor'un özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefini oyuncuya sunulacak projenin merkezine yerleştirmek istediği ifade edildi.
Fransız futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edebileceği bir takımda oynama ihtimalinin transfer görüşmelerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
SASSUOLO İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Armand Lauriente, 2022 yazında Fransa temsilcisi Lorient'ten Sassuolo'ya transfer oldu.
İtalya'daki kariyerinde hem Serie A hem de Serie B'de forma giyen Fransız futbolcu, özellikle 2024-2025 sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Lauriente, söz konusu sezonda Serie B'de 33 karşılaşmaya çıkarak 18 gol ve 5 asist kaydetti.
Sassuolo'nun yeniden Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun en değerli futbolcusu ödülünü kazandı.
İtalyan kulübü, Mayıs 2026'da Lauriente'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu.
TRABZONSPOR'DA GÖZLER OCAK AYINDA
Trabzonspor'un sol kanat transferinde öncelikli seçeneklerinden biri haline gelen Armand Lauriente için önümüzdeki haftalarda yeni gelişmeler yaşanabilir.
Bordo-mavililerin menajer cephesiyle yeniden temasa geçmesi ve transfer koşullarını araştırması bekleniyor.
Ancak Sassuolo'nun oyuncuyu satmak istememesi, Napoli ve Fenerbahçe'nin ilgisi ile yüksek bonservis beklentisi, transferi zorlaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.
Trabzonspor'un Fransız futbolcuyu kadrosuna katıp katamayacağı, ocak ayında yapılabilecek görüşmelerin ardından netlik kazanacak.