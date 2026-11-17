Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği kasım ayı maaş ödemeleri başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanların maaşları hesaplara aktarılırken, sırada bekleyen milyonlarca emekli için takvim işlemeye devam ediyor. Hafta sonu kesintisi veya gecikmesi var mı, Bağ-Kur ödemeleri hangi gün başlayacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği kasım ayı maaş ödemeleri 17 Kasım Salı günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) uyguladığı düzenli takvim doğrultusunda 4A SSK emeklileri 17-26 Kasım, 4B Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Kasım tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Sürecin ilk gününde, yani 17 Kasım Salı günü tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara geçiyor.