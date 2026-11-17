Emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı! 17-28 Kasım SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi: İşte tahsis numarasına göre gün gün tam liste
Milyonlarca 4A SSK emeklisinin beklediği kasım ayı maaş ödemeleri 17 Kasım Salı günü itibarıyla başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olan hak sahiplerinin aylıkları bugün hesaplara aktarılırken, 26 Kasım'a kadar sürecek 10 günlük ödeme takvimi adım adım işliyor. Ödeme günü cumartesi ve pazara denk gelen emeklilerin maaşlarını hangi gün çekebileceği ve Bağ-Kur ödemelerinin başlangıç tarihi de netleşti.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği kasım ayı maaş ödemeleri başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanların maaşları hesaplara aktarılırken, sırada bekleyen milyonlarca emekli için takvim işlemeye devam ediyor. Hafta sonu kesintisi veya gecikmesi var mı, Bağ-Kur ödemeleri hangi gün başlayacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği kasım ayı maaş ödemeleri 17 Kasım Salı günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) uyguladığı düzenli takvim doğrultusunda 4A SSK emeklileri 17-26 Kasım, 4B Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Kasım tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Sürecin ilk gününde, yani 17 Kasım Salı günü tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara geçiyor.
17 KASIM 2026 SALI GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATIYOR?
Tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılan SSK maaş ödemelerinde ilk grup bugün maaşını alıyor. Takvime göre bugün son rakamı 9 olan SSK emeklileri hesaplarını kontrol edebiliyor. Önümüzdeki günlerin ödeme planı ise şu şekilde ilerliyor:
BAĞ-KUR MAAŞLARI 25 KASIM'DA HESAPLARA GEÇECEK
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme dönemi kasım ayının son haftasında başlayacak. Dört günlük süreye yayılan takvimde son ödemeler 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Bağ-Kur ödeme günleri tahsis numarasına göre şu sırayla gerçekleşecek:
HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?
Kasım ayında 21, 22 ve 28 Kasım tarihlerinin cumartesi ve pazar günlerine rastlaması nedeniyle ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
Hak sahipleri maaşlarını pazartesiyi beklemeden, belirlenen hafta sonu günlerinde ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden çekebiliyor.
TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ödeme gününü kesinleştirmek isteyen emeklilerin, T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bilgiye e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor:
Aylığın hesaba geçip geçmediği ise e-Devlet'teki 4A Emekli Ödeme Bilgileri ve 4B Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından veya maaşın yattığı bankanın mobil uygulamasından takip edilebiliyor.
MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU
17-28 Kasım tarihleri arasındaki takvim yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Emekli Sandığı (4C) mensubu memur emeklileri kendi özel takvimlerine tabi olduğu için bu düzenlemenin dışında kalıyor.