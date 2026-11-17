İbadete ilişkin kavramların bu şekilde hediye basamaklarına yerleştirilmesi, manevi değerlerin etkileşim ve kazanç amacıyla kullanılmasının somut örneklerinden birini oluşturdu.

Yazılım ilanlarında gül hediyesi "zemzem ikramı" ile ilişkilendiriliyor. Beş ve üzeri jeton değerindeki hediyeler Hacerü'l-Esved, 30 ve üzeri jeton değerindeki hediyeler ise şeytan taşlama animasyonuyla eşleştiriliyor. Yüz ve üzeri jeton için destek duyurusu sunuluyor.

Kâbe simülasyonlarında ise kullanıcıların isimlerini taşıyan dijital karakterler, üç boyutlu Kâbe görselinin çevresinde döndürülüyor. Tavaf ve şavt kavramları oyun ekranına taşınırken, gönderilen hediyeler dinî ifadelerle adlandırılan efektleri etkinleştiriyor.

TARİFEYİ YAYINCI BELİRLİYOR

Satış açıklamalarındaki bir başka ayrıntı, sistemin ticari mantığını gösteriyor: Kaynak kodu satın alan kişi, ekrandaki ifadeleri ve jeton değerlerini değiştirebiliyor.

Böylece hangi hediyenin hangi dinî kavramla eşleştirileceği, yayıncının düzenleyebildiği bir tarifeye dönüşüyor. Aynı anda 80 kişiye kadar katılım ve "İlk Beş" sıralaması gibi özellikler de izleyiciyi ekranda öne çıkmaya teşvik eden sisteme ekleniyor.

İSTİSMARIN HAZIR PAKETİNİ PAZARLIYORLAR

Dinî temalı yayınların ticareti, izleyicilerden gelen hediyelerle sınırlı kalmıyor. Yayın açmak isteyenlere kaynak kod, görseller, kurulum dosyaları ve kullanım rehberi içeren paketler sunuluyor.

İncelenen bir satış sayfasında Kâbe simülasyonunun kaynak kodu ve rehberi 749 TL olarak listeleniyor. Bir forum ilanının arama motoruna yansıyan kaydında ise WhatsApp üzerinden adım adım kurulum desteği içeren paket için 1.250 TL fiyat belirtiliyor.

Farklı bir hizmet sitesinde benzer temalı uygulamaya aylık 250 TL karşılığında erişim sunuluyor. Aynı sitede, tavaf simülasyonunun da aralarında bulunduğu tüm oyunları kapsayan erişim paketi ise aylık 999 TL olarak tanıtılıyor.

Kutsal mekânı ve ibadet kavramlarını merkeze alan içerikler böylece kaynak kod satışı, ücretli kurulum desteği ve aylık erişim seçenekleriyle ticari birer canlı yayın ürününe dönüştürülüyor.