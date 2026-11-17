TikTok’ta din ve tarih istismarı! Tavaf da cenaze de jetona bağlandı
TikTok’ta bazı yayıncılar, dinî ve tarihî değerleri sanal hediye toplamanın aracına dönüştürdü. Kâbe simülasyonunda zemzem ve şeytan taşlama animasyonlarına jeton tarifesi uygulanırken, Şehzade Mustafa’nın temsili cenazesinde ön saflara geçiş bile hediyeye bağlandı. Viyana Kuşatması canlandırmalarıyla da izleyicilerden destek istenen yayınlarda, manevi değerler daha fazla kazanç uğruna ticari gösteriye indirgendi. Bu sistemi kurmak isteyenlere yazılımlar 749 TL’ye, benzer uygulamalara aylık erişim ise 250 TL’ye pazarlanıyor.
TikTok'ta etkileşim ve kazanç uğruna hazırlanan bazı canlı yayınlar, dinî kavramlardan tarihî kişilerin hatıralarına kadar uzandı. Kâbe, tavaf, zemzem ve cenaze töreni gibi manevi anlam taşıyan unsurlar, izleyiciyi sanal hediye göndermeye yönlendiren gösterilerin merkezine yerleştiriliyor.
Halay ve konvoy oyunlarında kullanılan hediye sistemi, bu kez kutsal mekânların ve tarihî olayların çevresine kuruluyor. İzleyicinin gönderdiği hediyeye göre karakterin yeri değişiyor, animasyon açılıyor veya kullanıcı ekranda öne çıkarılıyor.
CENAZEDE ÖN SAFI BİLE HEDİYEYE BAĞLADILAR
Şehzade Mustafa adına hazırlanan temsili cenaze yayını, bu anlayışın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Yayına ilişkin aktarılan bilgilere göre, sanal hediye gönderen izleyiciler törendeki ön saflara geçiriliyor.
Tarihî bir kişinin ölümü etrafında oluşturulan kurguya, hediye karşılığında konum değiştirme mekanizması ekleniyor. Cenaze töreninin taşıdığı anlam, ekranda daha görünür olmak için kullanılan bir ödeme teşvikinin gerisinde bırakılıyor.
TARİHÎ KUŞATMADAN JETON ÇAĞRISINA
Viyana Kuşatması temalı canlandırmalarda da izleyicilerden destek istenerek sanal hediye göndermeleri teşvik ediliyor. Tarihî bir mücadeleye katılıyormuş hissi verilen kullanıcı, yayındaki kurguyu ilerletmek için harcamaya yönlendiriliyor.
Bu tür içeriklerde tarih, olayları anlatmanın ve anlamanın zemini olmaktan uzaklaştırılarak izleyicinin heyecanını canlı tutacak bir gösteri unsuruna indirgeniyor.
DİNÎ KAVRAMLARA HEDİYE TARİFESİ
Kâbe simülasyonlarında ise kullanıcıların isimlerini taşıyan dijital karakterler, üç boyutlu Kâbe görselinin çevresinde döndürülüyor. Tavaf ve şavt kavramları oyun ekranına taşınırken, gönderilen hediyeler dinî ifadelerle adlandırılan efektleri etkinleştiriyor.
Yazılım ilanlarında gül hediyesi "zemzem ikramı" ile ilişkilendiriliyor. Beş ve üzeri jeton değerindeki hediyeler Hacerü'l-Esved, 30 ve üzeri jeton değerindeki hediyeler ise şeytan taşlama animasyonuyla eşleştiriliyor. Yüz ve üzeri jeton için destek duyurusu sunuluyor.
İbadete ilişkin kavramların bu şekilde hediye basamaklarına yerleştirilmesi, manevi değerlerin etkileşim ve kazanç amacıyla kullanılmasının somut örneklerinden birini oluşturdu.
TARİFEYİ YAYINCI BELİRLİYOR
Satış açıklamalarındaki bir başka ayrıntı, sistemin ticari mantığını gösteriyor: Kaynak kodu satın alan kişi, ekrandaki ifadeleri ve jeton değerlerini değiştirebiliyor.
Böylece hangi hediyenin hangi dinî kavramla eşleştirileceği, yayıncının düzenleyebildiği bir tarifeye dönüşüyor. Aynı anda 80 kişiye kadar katılım ve "İlk Beş" sıralaması gibi özellikler de izleyiciyi ekranda öne çıkmaya teşvik eden sisteme ekleniyor.
İSTİSMARIN HAZIR PAKETİNİ PAZARLIYORLAR
Dinî temalı yayınların ticareti, izleyicilerden gelen hediyelerle sınırlı kalmıyor. Yayın açmak isteyenlere kaynak kod, görseller, kurulum dosyaları ve kullanım rehberi içeren paketler sunuluyor.
İncelenen bir satış sayfasında Kâbe simülasyonunun kaynak kodu ve rehberi 749 TL olarak listeleniyor. Bir forum ilanının arama motoruna yansıyan kaydında ise WhatsApp üzerinden adım adım kurulum desteği içeren paket için 1.250 TL fiyat belirtiliyor.
Farklı bir hizmet sitesinde benzer temalı uygulamaya aylık 250 TL karşılığında erişim sunuluyor. Aynı sitede, tavaf simülasyonunun da aralarında bulunduğu tüm oyunları kapsayan erişim paketi ise aylık 999 TL olarak tanıtılıyor.
Kutsal mekânı ve ibadet kavramlarını merkeze alan içerikler böylece kaynak kod satışı, ücretli kurulum desteği ve aylık erişim seçenekleriyle ticari birer canlı yayın ürününe dönüştürülüyor.
MANEVİ DEĞERLERİ KAZANÇ MALZEMESİ YAPTILAR
Halayın başına geçmekle cenazede ön safa alınmak, bu yayınlarda aynı hediye mantığına bağlanıyor. İçeriklerin taşıdığı dinî, tarihî ve kültürel anlamlar silikleştirilirken, kullanıcının ne kadar hediye gönderdiği belirleyici hale geliyor.
Kâbe'den tarihî cenaze canlandırmalarına uzanan örnekler, daha fazla etkileşim ve kazanç arayışında manevi değerlerin nasıl ticari bir gösterinin parçası haline getirildiğini ortaya koyuyor.