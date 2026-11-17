KVKK KARARI SONRASI E-DEVLET DÖNEMİ BAŞLADI

Kurallara uyulmasına rağmen vatandaşa haksız yere işlem yansıması halinde işletmecilere karşı harekete geçtiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekilde gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz." sözleriyle aktardı.

Konunun son dönemde gündeme gelmesinin arkasındaki sebebe de değinen Uraloğlu, daha önce herhangi bir plakanın HGS geçişlerinin herkes tarafından sorgulanabildiğini, ancak aile içi mahkemelere dahi yansıyan durumlar üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) devreye girdiğini belirtti.

Uraloğlu, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapılan şikâyetler üzerine incelemesi sonucu bunun doğru olmadığı, kişisel verilerin ihlal edildiği noktasında bir kararı ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkân tanımış olduk. Artık Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı sonrası e-Devlet üzerinden sorgulama uygulamasını başlattık. Burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için böyle bir tekrar gündem oluşmuş oldu." ifadelerini kullandı.

İŞLETMECİLERLE KRİTİK TOPLANTI

Amaçlarının vatandaşa ceza kesmek olmadığının altını çizen ve sorunun kökten çözümü için işletmecilerle bir araya geleceklerini duyuran Bakan Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar bir araya topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz, bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız. Bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim." sözleriyle aktardı.

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