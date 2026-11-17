Bakan Uraloğlu'ndan HGS borcu ve icra takibi açıklaması: Hatalı plaka okumasında işlemler iptal ediliyor, 15 ve 45 güne dikkat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS geçişlerinde yaşanan tahsilat sorunu iddiaları, cezalar ve icra takiplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hatalı plaka okumalarına değinen Uraloğlu, "Eğer burada bir yanılgı varsa ve bize bildirildiği takdirde geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." dedi. İhlalli geçişlerdeki ceza takvimini açıklayan Uraloğlu, "15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı. "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil." diyen Bakan Uraloğlu, avukatla takip ve 4 kat ceza aşamasına gelinmeden çözüm bulunması için otoyol işletmecileriyle toplantı yapacaklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan HGS işlemlerine ilişkin son günlerde gündeme gelen tartışmalara ilişkin kapsamlı açıklama yaptı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, yeterli bakiye olmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmediğini, borçların e-Devlet'te görünmediğini ve ancak icra takibi başladığında ortaya çıktığını iddia etti.
Süreci Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, hatalı plaka okumalarında işlemlerin iptalinden 15 ve 45 günlük ceza takvimine, KVKK kararı sonrası değişen e-Devlet sorgulama sisteminden işletmecilerle yapılacak kritik toplantıya kadar milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli detayları paylaştı.HGS ihlalli geçiş kuralları açıklandı
HATALI PLAKA OKUMASINDA TÜM İŞLEMLER İPTAL EDİLİYOR
Otoyol geçişlerinde araçların hem HGS etiketi hem de plaka üzerinden iki farklı yöntemle tespit edildiğini vurgulayan Uraloğlu, HGS etiketi bulunmayan araçların da giriş ve çıkış gişelerinden plaka yoluyla tanımlandığını ifade etti. Eskimiş etiketler ile kirli veya deforme olmuş plakalar nedeniyle zaman zaman okuma zorlukları yaşanabildiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Mevcut sistemin yapay zekâ destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı varsa ve bize bildirildiği takdirde geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
15 VE 45 GÜN DETAYINA DİKKAT! BİLGİLER GÜNCEL OLMALI
İhlalli geçiş ya da yetersiz bakiye durumunda sürücülerin vakit kaybetmeden bilgilendirildiğini aktaran Uraloğlu, "İhlalli geçiş olduktan sonra 15 gün içerisinde vatandaşlarımıza sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS bildirimi yapıyoruz. Hatta bunu yetersiz bakiye varsa da yapıyoruz. Onun için bizim isteğimiz, vatandaşlarımızın mutlaka tanımlı HGS'ye veya tanımlı plakaya ait sorumlu kişinin cep telefonu numarasını e-Devlet üzerinden veya bizim HGS sistemlerimiz üzerinden, Karayolları üzerinden mutlaka güncellemeleri. Ama e-Devlet en kıymetlisidir." sözleriyle aktardı.
HGS hesabı olmayan ya da bakiyesi yetersiz kalan sürücüler için işleyen hukuki takvimi de anlatan Bakan Uraloğlu, "15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar, öderse yine hiçbir problem yok. 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. 46'ncı günden sonra özellikle kamu-özel iş birliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içerisinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı amaçlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay, esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor." ifadelerini kullandı.
KVKK KARARI SONRASI E-DEVLET DÖNEMİ BAŞLADI
Kurallara uyulmasına rağmen vatandaşa haksız yere işlem yansıması halinde işletmecilere karşı harekete geçtiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekilde gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz." sözleriyle aktardı.
Konunun son dönemde gündeme gelmesinin arkasındaki sebebe de değinen Uraloğlu, daha önce herhangi bir plakanın HGS geçişlerinin herkes tarafından sorgulanabildiğini, ancak aile içi mahkemelere dahi yansıyan durumlar üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) devreye girdiğini belirtti.
Uraloğlu, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapılan şikâyetler üzerine incelemesi sonucu bunun doğru olmadığı, kişisel verilerin ihlal edildiği noktasında bir kararı ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkân tanımış olduk. Artık Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı sonrası e-Devlet üzerinden sorgulama uygulamasını başlattık. Burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için böyle bir tekrar gündem oluşmuş oldu." ifadelerini kullandı.
İŞLETMECİLERLE KRİTİK TOPLANTI
Amaçlarının vatandaşa ceza kesmek olmadığının altını çizen ve sorunun kökten çözümü için işletmecilerle bir araya geleceklerini duyuran Bakan Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar bir araya topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz, bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız. Bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim." sözleriyle aktardı.
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