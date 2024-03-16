Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasına 8.6 milyon Euro koydu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu. Fenerbahçe, bu sezon tüm Avrupa serüveni boyunca ciddi bir gelir kazandı. Fenerbahçe'nin kasasına koyduğu miktar 8.6 milyon Euro'yu buldu.

8.6 milyon Euro'luk gelir şu şekilde oluştu: 2. eleme turu: 100 bin Euro. 3. eleme turu: 100 bin Euro. Play-off turu: 100 bin Euro. Grup katılım aşaması: 2.9 milyon Euro. Kat sayı payı: 979 bin Euro. Grupta 4 galibiyet: 2 milyon Euro. Grup liderliği: 650 bin Euro. Son 16 turu: 600 bin Euro. Çeyrek final: 1 milyon Euro.