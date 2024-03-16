Kıvanç duyarım

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu evliliklerinden Kurt Efe adında bir oğlu olan stil danışmasını Başak Dizer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Dizer, eşi Tatlıtuğ'un oyunculuğuyla ilgili, "Onun oyunculuğunun eleştirilecek bir tarafı yok. Onu izlerken nasıl oynadığı ile ilgili hiç telkinde bulunup, eleştiri getirmem. Çok karışmıyorum o konularda, neticede onun işi..." ifadelerini kullandı. Dizer, eşinin şu sıralar evde senaryo okuduğunu ve Eylül ayından sonraki projeleri değerlendirdiğini belirtti.

"KARŞI ÇIKMAM"

Ayrıca Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yurt dışında oyunculuk yapmasını destekleyeceğini açıkladı. Öte yandan ünlü stilist, iki yaşına girecek olan oğulları Kurt'un büyüdüğünde oyuncu olmasına sıcak baktığını söyleyip, "Oğlumuz yakında iki yaşına girecek. Ne isterse olabilir, oyuncu olursa da karşı çıkmam" şeklinde konuştu. Öte yandan Dizer, oğlunun büyümesiyle birlikte işine de ağrılık vermeye başladı. Birçok dizi ve ünlü ismin stil danışmanlığı yapmaya yeniden start verdi.