Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na dev destek! TAKVİM teşhisi koydu, reçeteyi verdi

İmamoğlu, katıldığı programda bir kez daha vaatlerini hatırlamadı! Murat Kurum, cevabı yapıştırdı: 30 yıl önce Erdoğan'a köfte verdiğini hatırlıyor, 5 yıl öncesini unutmuş!
ZERDEÇAL
Antioksidandır. Beynin oksijen ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.
ISPANAK
Sadece beyni değil '2. beyin' olan bağırsakları da destekler. Zihin hasarını önler.
YAĞLI BALIKLAR
Beynin hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Hafızayı iyileştirmeye yardımcı olur.
CEVİZ
Bol miktarda E vitamini içerir. Zihinsel faaliyetlerdeki gerilemeyi yavaşlatır.
YUMURTA SARISI
Beyin gelişimini destekler. Ruh halini düzenler. Unutkanlığı yok eder!
KEMİK SUYU
Akıl sağlığını korur. Unutulmaya yüz tutmuş hatıraları gün yüzüne çıkartır.
YABAN MERSİNİ
Beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirir. Hatırlamayı sağlar!
KAKAO
Beynin işlevlerini destekler. Belleği kalıcı bir şekilde güçlendirmeye katkı verir.