Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na dev destek! TAKVİM teşhisi koydu, reçeteyi verdi

İmamoğlu, katıldığı programda bir kez daha vaatlerini hatırlamadı! Murat Kurum, cevabı yapıştırdı: 30 yıl önce Erdoğan'a köfte verdiğini hatırlıyor, 5 yıl öncesini unutmuş!



ZERDEÇAL

Antioksidandır. Beynin oksijen ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.



ISPANAK

Sadece beyni değil '2. beyin' olan bağırsakları da destekler. Zihin hasarını önler.



YAĞLI BALIKLAR

Beynin hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Hafızayı iyileştirmeye yardımcı olur.



CEVİZ

Bol miktarda E vitamini içerir. Zihinsel faaliyetlerdeki gerilemeyi yavaşlatır.



YUMURTA SARISI

Beyin gelişimini destekler. Ruh halini düzenler. Unutkanlığı yok eder!



KEMİK SUYU

Akıl sağlığını korur. Unutulmaya yüz tutmuş hatıraları gün yüzüne çıkartır.



YABAN MERSİNİ

Beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirir. Hatırlamayı sağlar!



KAKAO

Beynin işlevlerini destekler. Belleği kalıcı bir şekilde güçlendirmeye katkı verir.

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