Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum İmamoğlu’nun ’Hatırlamıyorum’ sözlerine kapak yaptı

İstanbul son 5 yılda yaşadığı sorunlar, vatandaşları isyan ettirdi. Bozulan otobüsler, çalışmayan metrolar, asfalt yapılmayan yollara isyan çığ gibi büyüdü. Trafik çilesi de her İstanbullu'nun en büyük sorunu oldu.

2019'da yüzlerce vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra tatile çıktı. 31 Mart seçimleri gelince, paniğe kapıldı. Gerçekleştirmediği vaatler sorulunca da, "Hatırlamıyorum" dedi. Ancak 30 yıl önce Başkan Erdoğan'ın köfteci dükkanına geldiğini iddia etti. 30 yıl önceyi hatırlıyordu Ekrem İmamoğlu.



NOKTA ATIŞ

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamamasına nokta atış yaptı. Kurum, "Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmak yaraşır. İBB Başkanı 'yapacağım' dedi, yapmadı. Sorduğunuzda 'Hatırlamıyorum' diyor. Bu başkan 30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor, 5 sene önceki sözlerini hatırlamıyor. İstanbullular'a utanmadan bunları söylüyor" dedi. İşte sosyal medyadaki yorumlar:



- Ekrem tatillerini hatırlar, karda millet perişan olurken rakı-balık keyfini hatırlar.

- Açık şekilde yalan konuşuyor.

- Ekrem İmamoğlu panikte. Her Murat'ı Murat Kurum sanıyor.

- Reklama harcadığın parayı İstanbul'a harcasaydın, otobüslerin tamamı yenilenirdi. Bunu sen de hatırlardın.