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Hedef Ndidi: Galatasaray transferde rotasını yeniden Premier Lig'e çevirdi

Merkez orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray, Wilfried Ndidi’yi tekrar gündemine aldı. Gelecek sezonu planlayan Aslan’ın, Leicester’ın Nijeryalı yıldızı için girişimlere başladığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Hedef Ndidi: Galatasaray transferde rotasını yeniden Premier Lig’e çevirdi

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için planlamalarını yoğunlaştırdı. Kadroda değişiklikler planlayan Cimbom, merkez ortaya sahaya güçlü bir takviye gerçekleştirmeyi düşünüyor.

LEICESTER'LA ANLAŞMADI
İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alıyor. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, henüz Leicester ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. Sakatlığı da bulunan 1.83 boyundaki yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Cimbom'un daha önce de gündemine gelen Ndidi'nin transferi için şimdiden girişimlere başladığı belirlendi.

GENK'TE PARLAMIŞTI
2021'de 60 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Ndidi'ye şu anda ise 16 milyon Euro değer biçiliyor. Belçika ekibi Genk'teki performansıyla parlayan Ndidi, 2017'den beri oynadığı Leicester'da 263 maçta 15 gol, 18 de asist üretti. Profesyonel kariyerinde 346 maçta 22 gol, 21 de asisti bulunan Ndidi, ön libero, orta saha ve stoper oynayabiliyor.

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