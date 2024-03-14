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Telif davası!

Ferhat Göçer’in şarkısı Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminde izinsiz kullanıldı. Göçer, “Bana bildirilse telif istemezdim” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Telif davası!

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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, son bomba itiraflarıyla gündemde... Göçer'in "Son Aşkım" adlı şarkısının, sinema dünyasının dev ismi Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne"de kullanıldığı ortaya çıktı. "Bu konuda size bilgi verildi mi?" sorusu üzerine Göçer; "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi. Onun üzerine izledim ve gördüm. Bu arada filmi de çok beğendim. Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten" ifadelerini kullandı.

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