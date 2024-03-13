İşsizlik maaşına ’son 4 ay’ kriteri

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon 245 bin lira biriken fondan geçen ay önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira aktarıldı. İlk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den 29 Şubat 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 371 bin 273 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında şartları karşılayan 10 milyon 561 bin 291 kişiye söz konusu sürede toplam 74 milyar 252 milyon 187 bin lira ödendi.

EN DÜŞÜK TUTAR NE

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7.59 damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Buna göre, son 4 ay 2024 yılına ait brüt asgari ücret olan 20 bin 2 liradan çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği 7 bin 940 lira. Ancak bu ay işten çıkan bir asgari ücretliye; 2 ay brüt 13 bin 414, 2 ay da 20 bin 2 liraya çalıştığı için 16 bin 708 lira ortalama maaş üzerinden damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 632 lira işsizlik maaşı bağlanacak. Mart'ta işten ayrılan asgari ücretlinin son 4 aylık ücret ortalaması ise 18 bin 355 lira olacağı için bağlanacak işsizlik aylığı 7 bin 286 lira olacak. Nisan ve sonrasında işten ayrılan asgari ücretliler ise 20 bin 2 lira ücret ortalaması üzerinden 7 bin 940 lira işsizlik aylığı alacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 15 bin 880 lira. Son 4 aylık ücret ortalaması 40 bin 5 lira ve üzerinde olanlara bu tutarda aylık bağlanacak.



6-10 AY MAAŞ İMKANI

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara da 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

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