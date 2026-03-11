Orta Doğu ateş çemberine dönerken Türkiye'nin nüfuz ve etki alanı günden güne genişliyor.
Savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda muktedir olduğunu kanıtlayan Ankara, bekasına uzanacak kirli elleri kıracak mütekabiliyete sahip.
Yerli ve milli silahlarla savunma sanayinin geldiği nokta hem küresel arenada elimizi güçlendiriyor hem de caydırıcılığımızı artırıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HEM İSRAİL'E HEM EMPERYALİSTLERE: TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye üzerine kanlı senaryolar çizip ham hayallere kapılanları gerçeklerle uyarıyor.
Erdoğan, son kabine toplantısında "Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır" mesajı verdi. Başta İsrail olmak pek çok şer odağına yönelik yapılan bu uyarı oldukça ses getirdi. İsrail'de geniş yankı buldu.
ABD'Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞU YAZDI: ERDOĞAN HESAPLAMASI
ABD'li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapan Zineb Riboua "Erdoğan Hesaplaması" başlıklı çarpıcı bir makale kaleme aldı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sürerken Türkiye'nin Balkanlardan Afrika'ya uzanan çok yönlü etki alanına dikkat çekildi.
"PUTİN'İN TÜRKİYE'YE İHTİYACI ERDOĞAN'IN PUTİN'E İHTİYACINDAN FAZLA"
"Putin ve Erdoğan paralel yörüngeler izliyor" diyen Ribuoa, "Ancak Rusya'nın zayıflaması bu ilişkiyi kesin olarak Ankara'nın lehine çevirdi. Putin'in Türkiye'ye ihtiyacı, Erdoğan'ın Putin'e ihtiyacından daha fazla. Ankara, NATO'ya diplomatik bir kanal sunuyor ve Moskova'nın Kafkasya ve Orta Asya'da kaybetmeyi göze alamayacağı bir ortak konumunda" değerlendirmesinde bulundu.
Ribuoa, İran'ın durumu, Rusya-Ukrayna savaşı ve Terörsüz Türkiye sürecini örnek verip Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde olağanüstü bir fırsat döneminde olduğunu belirtti.
Şu ifadeleri kullandı:
Kürt sorunu, son kırk yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar siyasi bir çözüme yakın. Türkiye'nin etkisi Balkanlardan Afrika Boynuzuna, Levant'tan Orta Asya bozkırlarına kadar uzanıyor.
Uluslararası sistemde hiçbir orta güç, bu kadar çok alanda bu kadar çok askeri, diplomatik, ekonomik ve kültürel araç kombinasyonuyla faaliyet göstermiyor.
"TÜRKİYE BOYUN EĞEN BİR MÜTTEFİK DEĞİL, VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"
Hudson Enstitüsü araştırmacısı Zineb Riboua, Türkiye'nin boyun eğen bir müttefik değil vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtiyor.
"Washington için stratejik zorunluluk, Türkiye'ye olduğu gibi davranmaktır: kolay bir ortak, boyun eğen bir müttefik değil, vazgeçilmez bir ortak" diyen Ribuoa, ABD'nin Afrika'da Türkiye ile koordinasyon içinde olması gerektiğini savunuyor.
İSRAİL'DE PANİK MANŞETLERİ: ABD BUNU GÖRMÜYOR MU?
Öte yandan Türkiye'nin bölgede artan gücü İsrail'e panik manşetleri attırdı.
İsrail'in ana akım gazetelerinden Maariv,"İran'ın gücünü kaybetmesiyle birlikte Erdoğan, ülkesini dünyanın en etkili ülkelerinden biri haline getirme fırsatını yakalayabilir. ABD bunu görüyor mu?" ifadelerinin yer aldığı bir haber yayımladı.
"ERDOĞAN İSRAİL İÇİN BÜYÜK TEHDİT"
İsrail merkezli C14 isimli haber sitesinde ise "Erdoğan İsrail için büyük tehdit" başlığı atıldı.
Haberde görüşüne yer verilen biri akademisyen iki İsrailli uzman, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin İsrail ve Batı için önemli bir tehdit oluşturduğu söyledi.
Dan Dyker isimli akademisyen Türkiye'nin bir milyon askerden oluşan ordusuyla NATO'nun ikinci büyük gücü olduğunu belirtti. Bu gücün İsrail'i endişelendirdiğini belirtti.