İsrail merkezli C14 haber sitesinde yer alan uzmanlar, Türkiye'nin bir milyon askerden oluşan ordusuyla NATO'nun ikinci büyük gücü olarak İsrail için tehdit oluşturduğunu söyledi.

İsrail gazetesi Maariv, İran'ın gücünü kaybetmesiyle Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyanın en etkili ülkelerinden biri haline getirme fırsatı yakalayabileceğini yazdı.

ABD'li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü araştırmacısı Zineb Riboua, Türkiye'nin Balkanlardan Afrika'ya uzanan etki alanına dikkat çekerek hiçbir orta gücün bu kadar çok alanda faaliyet göstermediğini belirtti.

Başkan Erdoğan kabine toplantısında 'Türkiye artık eski Türkiye değildir' mesajı vererek İsrail başta olmak üzere pek çok odağı uyardı.

Orta Doğu ateş çemberine dönerken Türkiye'nin nüfuz ve etki alanı günden güne genişliyor.



Savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda muktedir olduğunu kanıtlayan Ankara, bekasına uzanacak kirli elleri kıracak mütekabiliyete sahip.

Yerli ve milli silahlarla savunma sanayinin geldiği nokta hem küresel arenada elimizi güçlendiriyor hem de caydırıcılığımızı artırıyor.