CANLI | Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

A Spor'un yayınladığı kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.



MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final mücadeleleri ise 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

SAHA AVANTAJI VE FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak.

Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.