CANLI | Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor. A Spor'un yayınladığı kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi :11 Mart 2026 , 13:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

A Spor'un yayınladığı kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Kupada yoluna devam eden 8 takım şu şekilde:

Galatasaray

Beşiktaş

Fenerbahçe

Trabzonspor

Samsunspor

Konyaspor

Alanyaspor

Gençlerbirliği


MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final mücadeleleri ise 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

SAHA AVANTAJI VE FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak.

Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

