Bakan Kurum açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'da kuralar çekilecek | TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında gözlerin çevrildiği İstanbul kuraları için beklenen tarih açıklandı. 81 ildeki kura maratonunda sona yaklaşıldığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı'ndan sonra çekileceği açıklandı.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle tüm hızıyla ilerliyor.

81 İLDE KURALAR ÇEKİLİYOR
Başvuruların tamamlanmasının ardından 81 ilde kura çekimleri art arda gerçekleştirilirken, bugüne kadar birçok ilde hak sahipleri belirlendi ve süreç sona yaklaşmış durumda.

İSTANBUL İÇİN LİSTE AÇIKLANDI
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kabul ve red listeleri yayımlandı. Başvurusu kabul edilen binlerce vatandaş gözlerini İstanbul için çekilecek kuraya çevirmişken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bayramdan sonrasını işaret etti.

İSTANBUL TOKİ KURASI İÇİN TARİH VERİLDİ: BAYRAMDAN SONRA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kuralarına ilişkin şunları söyledi:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrfleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

