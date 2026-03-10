Rusya'nın İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduğu ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Rusya, Kiev'in silahtan arındırılması ve saldırı düzenleme kapasitesinden mahrum bırakılmasının özel askeri operasyonun hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

Peskov, Ukrayna ordusunun Bryansk şehrine düzenlediği saldırıda İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını ve bunun İngiliz uzmanlarının desteğiyle yapıldığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini ve tüm tarafların buna olumlu baktığını açıkladı.

Ukrayna ordusunun dün Bryansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda, İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığını kaydeden Peskov, bunun İngiliz uzmanlarının desteğiyle yapıldığını ifade etti.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin İstanbul'da yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "İstanbul seçeneği mevcut. Tüm taraflar buna olumlu bakıyor. Mevcut koşullar, Abu Dabi seçeneğini değerlendirmemize olanak tanımıyor. Yeni tur müzakereler konusunda şimdilik kesinlik yok. Müzakere sürecinin sürdürüleceğine dair anlayış var." diye konuştu.

Peskov, bunu dikkate aldıklarını belirterek, "Kiev yönetiminin bu tür barbarca eylemlerini önlemek için (Ukrayna'da) özel askeri operasyon yürütüyoruz. Kiev'in silahtan arındırılması ve saldırılar düzenleme kapasitesinden mahrum bırakılması, operasyonun hedeflerinden biridir." dedi.

İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Peskov, Rusya'nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.