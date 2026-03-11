CANLI YAYIN
İran 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çekildi: Gerekçe ABD'nin saldırıları

İran, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı. Spor Bakanı Ahmad Donyamali, kararın gerekçesini ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast girişimi olarak gösterdi. Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran’ın turnuvaya davetli olduğunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü duyurdu.

  • İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.
  • Donyamali, kararın nedenini ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Ayetullah Ali Hamaney'e suikast girişimi olarak gösterdi.
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın turnuvaya katılımını ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
  • Trump, İran Milli Takımı'nın ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Donyamali, kararın temel nedeninin ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastın olduğunu söyledi ve"Bu yozlaşmış rejim, liderimize suikast düzenlediği için" dedi.

TRUMP-INFANTINO GÖRÜŞMESİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,"Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi."ifadelerini kullanmıştı.

