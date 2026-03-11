Donyamali, kararın nedenini ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Ayetullah Ali Hamaney'e suikast girişimi olarak gösterdi.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Donyamali, kararın temel nedeninin ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastın olduğunu söyledi ve"Bu yozlaşmış rejim, liderimize suikast düzenlediği için" dedi.

TRUMP-INFANTINO GÖRÜŞMESİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,"Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi."ifadelerini kullanmıştı.