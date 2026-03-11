ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Hürmüz'de mayınlar, neredeyse 20 ülkeye yayılan saldırılarla devam ediyor. ABD derin devletinin dergisi olan Foreign Affairs, İnsansız Hava Aracı (İHA) konusunda Tahran'ın Pentagon'dan üstün olduğunu yazdı.
ABD LUCAS İHA'SINI İLK KEZ KULLANDI
Washington 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırıları başlatırken ABD ordusunun en yeni İHA'sı olan Düşük Maliyetli İnsansız Saldırı Sistemi'ni (LUCAS) ilk kez kullandı. ABD Merkez Komutanlığı yeni LUCAS'ın saldırılarda kullanıldığını doğruladı ve İran'da daha fazlasının kullanıma hazır olduğunu belirtti.
ABD'NİN DERİNLERİ "ŞAHİD-136'NIN KOPYASI" DEDİ
Foreign Affairs ise LUCAS ile ilgili büyük bir ironi olduğuna dikkat çekti. LUCAS insansız hava aracı, İran'ın kendi düşük maliyetli tek yönlü saldırı insansız hava aracı olan Şahid-136'nın adeta bir kopyası.
TRUMP ZATEN ÖVÜYORDU
Mayıs 2025'te ABD Başkanı Donald Trump, İran İHA'larını üretimi ucuz, çok iyi, hızlı ve ölümcül olmaları nedeniyle övmüştü. Pentagon aralık ayında LUCAS'ı piyasaya sürdüğünde Şahid-136 ile benzerlikleri kısa sürede fark edildi.
PENTAGON İRAN İHA'LARINI RESMEN KOPYALADI
Foreign Affairs ABD'nin İran İHA'larını resmen kopyaladığını yazdı ve"Dünyanın en büyük askeri gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran teknolojisini kopyalayacağı fikri, birkaç yıl öncesine kadar fantastik görünürdü. Ancak, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya satıldıktan sonra ABD ordusu tarafından ele geçirilen ve incelenen Shahed-136 insansız hava aracı, Arizona'daki küçük bir şirket tarafından geliştirilip üretildi ve şimdi İran hedeflerine karşı kullanılıyor." İfadelerini kullandı.
ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırına cevaben Tahran da Orta Doğu ülkelerindeki ABD askeri üslerine Şahid-136 gönderdi. İran İHA'ları Bayreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki binaları, Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçiliğini vurdu.
"SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ"
Tahran'ın kalan İHA stoku bilinmiyor fakat Foreign Affairs, bunların yaygın bir şekilde konuşlandırılmasının İran'ın misilleme stratejisinin kritik bir unsuru haline geldiğini ve savaşın karakterinin değiştiğini vurguluyor.
Rakiplerinin ABD'ye öğreteceği çok şey olduğunu vurgulayan Foreign Affairs, "İran, Rusya ve Ukrayna, gözetleme, kısa ve uzun menzilli saldırılar için düşük maliyetli, giderek daha otonom hale gelen insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasında önde gidiyor. Washington artık bu sistemlere duyulan ihtiyacı kabul ediyor, ancak bunları seri üretimde kullanmak için gerekli adımları henüz atmadı." dedi.
ABD'NİN ŞAHİD-136 İLGİSİ
Foreign Affairs'e göre ABD'nin Şahid-136 ilgisinin neredeyse bir örneği yok. ABD'li bilim insanları daha önce de Sovyet uçaklarının enkazlarını ele geçirmeye çalışmış, üçüncü taraflardan Çin teknolojisi satın almıştı. Ancak bunların hiçbirinde amaç kopyalamak değildi. Washington rakibinin teknolojisini nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenmeyi amaçlıyordu.
Şahid-136'nın maliyetinin yanı sıra menzili ve taşıma kapasitesiyle de dikkat çektiğini belirten Foreign Afairs, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanmak için İran İHA'larından hemen aldığını vurguladı.
ABD ordusunun ucuz silah geliştirmesi ve bunları hızla, büyük ölçekte üretmesi gerektiğine dikkat çeken Foreign Affairs,"Bir İran silahının ABD taklidinin Pentagon tarafından sosyal medyada tanıtılan Trump yönetiminin "drone hakimiyeti programının" örneği olması, dünyanın ne kadar değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.