İran'ın Bayreyn'deki ABD üssüne saldırısı

"SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ"

Tahran'ın kalan İHA stoku bilinmiyor fakat Foreign Affairs, bunların yaygın bir şekilde konuşlandırılmasının İran'ın misilleme stratejisinin kritik bir unsuru haline geldiğini ve savaşın karakterinin değiştiğini vurguluyor.

Rakiplerinin ABD'ye öğreteceği çok şey olduğunu vurgulayan Foreign Affairs, "İran, Rusya ve Ukrayna, gözetleme, kısa ve uzun menzilli saldırılar için düşük maliyetli, giderek daha otonom hale gelen insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasında önde gidiyor. Washington artık bu sistemlere duyulan ihtiyacı kabul ediyor, ancak bunları seri üretimde kullanmak için gerekli adımları henüz atmadı." dedi.

ABD'NİN ŞAHİD-136 İLGİSİ

Foreign Affairs'e göre ABD'nin Şahid-136 ilgisinin neredeyse bir örneği yok. ABD'li bilim insanları daha önce de Sovyet uçaklarının enkazlarını ele geçirmeye çalışmış, üçüncü taraflardan Çin teknolojisi satın almıştı. Ancak bunların hiçbirinde amaç kopyalamak değildi. Washington rakibinin teknolojisini nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenmeyi amaçlıyordu.

Şahid-136'nın maliyetinin yanı sıra menzili ve taşıma kapasitesiyle de dikkat çektiğini belirten Foreign Afairs, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanmak için İran İHA'larından hemen aldığını vurguladı.

ABD ordusunun ucuz silah geliştirmesi ve bunları hızla, büyük ölçekte üretmesi gerektiğine dikkat çeken Foreign Affairs,"Bir İran silahının ABD taklidinin Pentagon tarafından sosyal medyada tanıtılan Trump yönetiminin "drone hakimiyeti programının" örneği olması, dünyanın ne kadar değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.