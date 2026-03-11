Türkiye'nin önemli tarihçilerinden 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Sevenlerini korkutan haberin sosyal medyada yayılmasının ardından ailesi açıklama yaptı.
İLBER ORTAYLI'NIN AİLESİ AÇIKLADI: 5 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Ünlü tarihçinin durumunun "stabil" olduğu ve uzman bir ekip tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.
Ailesinden yapılan açıklamada,"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." denildi.
İlber Ortaylı, geçtiğimiz ay iki ayrı ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. 8 Şubat 2026'da geçirdiği operasyonu köşe yazısında duyuran Ortaylı, ilk ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Ancak birkaç gün sonra aniden fenalaştığını ifade eden Ortaylı, yapılan ikinci müdahaleyle yaşanan ani kanamanın durdurulduğunu aktarmıştı.
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan Ortaylı akademisyen ve yazardır. Ortaylı, Ankara ve İstanbul'da eğitim almış, Ankara Üniversitesi'nde tarih ve siyasal bilgiler eğitimi tamamlamış, Chicago Üniversitesi'nde ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın öğrencisi olarak Osmanlı tarihi üzerine derinleşmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu, Türk modernleşme süreci ve idari tarih alanlarında otorite kabul edilen Ortaylı, Topkapı Sarayı Müzesi başkanlığı, Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği gibi görevlerin yanı sıra çok sayıda ödülün (Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, Puşkin Madalyası gibi)sahibi olmuş, onlarca kitap ve makaleyle tarih yazımına katkı sağlamıştır.