Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biridir.

Türkiye'nin önemli tarihçilerinden 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Sevenlerini korkutan haberin sosyal medyada yayılmasının ardından ailesi açıklama yaptı. İLBER ORTAYLI'NIN AİLESİ AÇIKLADI: 5 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Ünlü tarihçinin durumunun "stabil" olduğu ve uzman bir ekip tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.

İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden ailesi açıklamada bulundu Ailesinden yapılan açıklamada,"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." denildi.