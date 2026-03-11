Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın 16 Kasım 2025'te şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yaşanan önemli gelişmeler gündeme damga vurdu.
Olayın gündeme geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da konuşulan dosyada, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.
İddialara göre Arıkan, eski eşi Sultan Seki'nin evinde şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Yaklaşık 300–400 milyon TL'lik serveti olduğu öne sürülen iş insanının ölümü üzerine başlatılan soruşturmada savcılık yeni bir adım attı.
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alındı.
Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. Anlı, şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle ayrı karakollarda tutulduğunu ve Sude Arıkan'ın adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti.
Ayrıca soruşturma kapsamında anneanne, dede ve Mustafa Ünal'ın olaydan kısa süre sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdiği iddiası da gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün Mustafa Ünal'ın telefonunun piknik alanında sinyal verdiği öne sürüldü.
Ramazan Arıkan'ın eski eşi savcılığa teslim oldu.