Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. Anlı, şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle ayrı karakollarda tutulduğunu ve Sude Arıkan'ın adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Ayrıca soruşturma kapsamında anneanne, dede ve Mustafa Ünal'ın olaydan kısa süre sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdiği iddiası da gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün Mustafa Ünal'ın telefonunun piknik alanında sinyal verdiği öne sürüldü.