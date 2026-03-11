Başkan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaşlarının 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye ve maaş müjdesi
EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ 14 MART'TAN İTİBAREN ÖDENECEK
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.
KİMLERE NE KADAR ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı yaklaşırken, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişinin gözü ikramiyeye çevrildi. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.
NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Bu yıl ödenecek ikramiye tutarında bir değişiklik yapılmadı. Mevcut tutara göre,
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE VERİLECEK?
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara ikramiye tutarının yüzde 25'i, yüzde 45 olanlara yüzde 45'i oranında ikramiye yatırılacak.
EŞİMDEN ÖLÜM AYLIĞI ALIYORDUM, ŞİMDİ EMEKLİ AYLIĞIM DA BAĞLANDI. NE KADAR ÖDEME ALACAĞIM?
İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak.
ŞUBAT'TA BAŞVURANA DA VAR
Aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre şubat ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu ay ve nisan ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise bu yıl sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor. İkramiye için başvuru gerekmiyor.
KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiyeden herhangi bir kesinti yapılamıyor.