Başkan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaşlarının 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye ve maaş müjdesi

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ 14 MART'TAN İTİBAREN ÖDENECEK



Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

Milyonlara Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenmesi için hazırlıklar başladı. KİMLERE NE KADAR ÖDENECEK?



Ramazan Bayramı yaklaşırken, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişinin gözü ikramiyeye çevrildi. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...



Mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.