Her Çarşamba ATV'de izleyiciyi ekrana kilitleyen ve bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle karşımıza çıkan Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, bugünlerde "Orhan Bey" karakteriyle tarihe yön veriyor. Ancak milyonların hayranlıkla izlediği bu başarının ardında, aslında Küçükçekmece'den yola çıkan bir gencin tesadüflerle örülü kariyer yolculuğu yatıyor. Geçmişte katıldığı programlarda anlattığı detaylar, bugünkü "Orhan Bey" başarısının aslında nasıl bir emekle inşa edildiğini kanıtlıyor.
BİR REFAKATLE DEĞİŞEN HAYATIN ROTASI
Yazıcıoğlu, lise yıllarında oyunculuk dünyasından tamamen uzak bir hayat sürerken, sadece oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşına eşlik etmek için setlere gitmeye başlamıştı. Taksim'e gitmek ve o dünyayı tanımak amacıyla başlayan bu yolculuk, zamanla onun için bir tutkuya dönüşmüştü. Empati programında dile getirdiği o meşhur başlangıç hikayesinde; "Kıza daha cazip görünmek için mi yaptın?" sorusuna, "Öyle olsa çok erken bırakırdım" cevabını vererek bu işe aslında daha o günlerde ciddiyetle bağlandığını gözler önüne serdi.
Ancak başarı, sanıldığı gibi bir gecede gelmemişti. Yazıcıoğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programında anlattıklarına göre; kariyerinin başında birçok farklı deneme çekimine katılmış ancak her seferinde reddedilmişti. Küçükçekmece'deki evinden çekim noktalarına gitmek için her gün kat ettiği 50-60 kilometre yol, aslında bugünkü başarısının ilk sessiz hazırlığıydı.
SETLERDE OLGUNLAŞAN BİR KARİYER
Hiçbir eğitimi olmadan girdiği "Dedemin İnsanları" setindeki yardımcı oyunculuk deneyimi, Yazıcıoğlu'nun kariyerindeki ilk ciddi basamaktı. Ardından gelen "Kayıp Şehir" projesiyle profesyonel eğitim almaya başlayan oyuncu, asıl büyük çıkışını "Karagül" dizisiyle yapmıştı. Geçmişte verdiği röportajlarda belirttiği üzere; babasını kaybetmesinin üzerinden henüz altı ay geçmişken girdiği bu sette, senaryo ile gerçek hayatın iç içe geçtiği bir sınav vermişti.
Karakterinin de babasını kaybetmesiyle kendi yas sürecini profesyonelliğe dönüştüren oyuncu, işi bizzat usta isimlerin yanında, setin mutfağında öğrenmişti.
ADIM ADIM ZİRVEYE
Yavuz Bingöl, Özcan Deniz ve Ece Uslu gibi isimlerin arasında, üç buçuk yıl boyunca set tozunu yutarak pişen Yazıcıoğlu, şöhreti bir gecede değil, her gün üzerine koyarak kazanmıştı. Bugün ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da sergilediği performansın temelleri, o tesadüflerle başlayan, onlarca reddedilişle sınanan ve hayatın zorlu duraklarında olgunlaşan yılların ardından atılmıştı. İzleyici bu akşam yeni bölümde Orhan Bey'in mücadelesine tanıklık ederken, aslında adım adım zirveye yürüyen bir aktörün gerçek başarı hikayesini izliyor.
MERT YAZICIOĞLU HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Mert Yazıcıoğlu oyunculuğa nasıl başladı?
Yazıcıoğlu'nun kariyeri tamamen bir tesadüfle başladı. Lise yıllarında oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşına setlerde eşlik ederken bu dünyaya merak saldı. Ardından bir ajansa kaydoldu ve yaklaşık bir yıl boyunca onlarca deneme çekimine katılarak şansını denedi.
Mert Yazıcıoğlu hangi dizilerde oynadı?
Kariyerine Dedemin İnsanları filmindeki yardımcı oyunculukla başlayan Yazıcıoğlu; Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Aşk 101 ve Kızıl Goncalar gibi ses getiren projelerde yer aldı. Şimdilerde ise ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da "Orhan Bey" karakterine hayat veriyor.
Mert Yazıcıoğlu oyunculuk eğitimi aldı mı?
Mert Yazıcıoğlu, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansına katılmış ve ardından Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almıştır.