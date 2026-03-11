CANLI YAYIN
Kız arkadaşına eşlik ederken hayatı değişti! Mert Yazıcıoğlu'nun hiç hesapta olmayan oyunculuk serüveni

Bu akşam ATV'de Kuruluş Orhan rüzgarı eserken, başrol Mert Yazıcıoğlu'nun bugünlere nasıl geldiği merak konusu oldu. İşte tesadüflerle başlayan ancak devamında ilmek ilmek işlenen o başarı hikayesi...

  • ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, lise yıllarında oyuncu olmak isteyen kız arkadaşına setlerde eşlik ederken oyunculuğa başladı.
  • Yazıcıoğlu, Küçükçekmece'deki evinden çekim noktalarına günde 50-60 kilometre yol kat ederek onlarca deneme çekimine katıldı ancak sürekli reddedildi.
  • Oyuncu, Dedemin İnsanları filminde yardımcı oyunculukla başladığı kariyerinde Kayıp Şehir, Karagül, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Kızıl Goncalar gibi dizilerde rol aldı.
  • Yazıcıoğlu, Karagül dizisinde babasını kaybeden bir karakteri canlandırırken gerçek hayatta da altı ay önce babasını yitirmişti.
  • Mert Yazıcıoğlu, Cast 33 ajansına katıldı ve Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Her Çarşamba ATV'de izleyiciyi ekrana kilitleyen ve bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle karşımıza çıkan Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, bugünlerde "Orhan Bey" karakteriyle tarihe yön veriyor. Ancak milyonların hayranlıkla izlediği bu başarının ardında, aslında Küçükçekmece'den yola çıkan bir gencin tesadüflerle örülü kariyer yolculuğu yatıyor. Geçmişte katıldığı programlarda anlattığı detaylar, bugünkü "Orhan Bey" başarısının aslında nasıl bir emekle inşa edildiğini kanıtlıyor.

BİR REFAKATLE DEĞİŞEN HAYATIN ROTASI

Yazıcıoğlu, lise yıllarında oyunculuk dünyasından tamamen uzak bir hayat sürerken, sadece oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşına eşlik etmek için setlere gitmeye başlamıştı. Taksim'e gitmek ve o dünyayı tanımak amacıyla başlayan bu yolculuk, zamanla onun için bir tutkuya dönüşmüştü. Empati programında dile getirdiği o meşhur başlangıç hikayesinde; "Kıza daha cazip görünmek için mi yaptın?" sorusuna, "Öyle olsa çok erken bırakırdım" cevabını vererek bu işe aslında daha o günlerde ciddiyetle bağlandığını gözler önüne serdi.

Ancak başarı, sanıldığı gibi bir gecede gelmemişti. Yazıcıoğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programında anlattıklarına göre; kariyerinin başında birçok farklı deneme çekimine katılmış ancak her seferinde reddedilmişti. Küçükçekmece'deki evinden çekim noktalarına gitmek için her gün kat ettiği 50-60 kilometre yol, aslında bugünkü başarısının ilk sessiz hazırlığıydı.

SETLERDE OLGUNLAŞAN BİR KARİYER

Hiçbir eğitimi olmadan girdiği "Dedemin İnsanları" setindeki yardımcı oyunculuk deneyimi, Yazıcıoğlu'nun kariyerindeki ilk ciddi basamaktı. Ardından gelen "Kayıp Şehir" projesiyle profesyonel eğitim almaya başlayan oyuncu, asıl büyük çıkışını "Karagül" dizisiyle yapmıştı. Geçmişte verdiği röportajlarda belirttiği üzere; babasını kaybetmesinin üzerinden henüz altı ay geçmişken girdiği bu sette, senaryo ile gerçek hayatın iç içe geçtiği bir sınav vermişti.

Karakterinin de babasını kaybetmesiyle kendi yas sürecini profesyonelliğe dönüştüren oyuncu, işi bizzat usta isimlerin yanında, setin mutfağında öğrenmişti.

ADIM ADIM ZİRVEYE

Yavuz Bingöl, Özcan Deniz ve Ece Uslu gibi isimlerin arasında, üç buçuk yıl boyunca set tozunu yutarak pişen Yazıcıoğlu, şöhreti bir gecede değil, her gün üzerine koyarak kazanmıştı. Bugün ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da sergilediği performansın temelleri, o tesadüflerle başlayan, onlarca reddedilişle sınanan ve hayatın zorlu duraklarında olgunlaşan yılların ardından atılmıştı. İzleyici bu akşam yeni bölümde Orhan Bey'in mücadelesine tanıklık ederken, aslında adım adım zirveye yürüyen bir aktörün gerçek başarı hikayesini izliyor.

MERT YAZICIOĞLU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Mert Yazıcıoğlu oyunculuğa nasıl başladı?

Yazıcıoğlu'nun kariyeri tamamen bir tesadüfle başladı. Lise yıllarında oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşına setlerde eşlik ederken bu dünyaya merak saldı. Ardından bir ajansa kaydoldu ve yaklaşık bir yıl boyunca onlarca deneme çekimine katılarak şansını denedi.

Mert Yazıcıoğlu hangi dizilerde oynadı?

Kariyerine Dedemin İnsanları filmindeki yardımcı oyunculukla başlayan Yazıcıoğlu; Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Aşk 101 ve Kızıl Goncalar gibi ses getiren projelerde yer aldı. Şimdilerde ise ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da "Orhan Bey" karakterine hayat veriyor.

Mert Yazıcıoğlu oyunculuk eğitimi aldı mı?

Mert Yazıcıoğlu, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansına katılmış ve ardından Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

