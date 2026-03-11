MERT YAZICIOĞLU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Mert Yazıcıoğlu oyunculuğa nasıl başladı?

Yazıcıoğlu'nun kariyeri tamamen bir tesadüfle başladı. Lise yıllarında oyuncu olmak isteyen bir kız arkadaşına setlerde eşlik ederken bu dünyaya merak saldı. Ardından bir ajansa kaydoldu ve yaklaşık bir yıl boyunca onlarca deneme çekimine katılarak şansını denedi.

Mert Yazıcıoğlu hangi dizilerde oynadı?

Kariyerine Dedemin İnsanları filmindeki yardımcı oyunculukla başlayan Yazıcıoğlu; Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Aşk 101 ve Kızıl Goncalar gibi ses getiren projelerde yer aldı. Şimdilerde ise ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Orhan'da "Orhan Bey" karakterine hayat veriyor.

Mert Yazıcıoğlu oyunculuk eğitimi aldı mı?

Mert Yazıcıoğlu, Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansına katılmış ve ardından Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almıştır.