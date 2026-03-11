CANLI YAYIN
Üniversite yaşının 15’e düşebileceğini söyleyen Bakan Tekin'den yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, eğitim sisteminde değişikliğin sinyalini verdi. Üniversite eğitiminin daha erken yaşlarda başlayabilmesine yönelik dünya genelindeki modelleri incelediklerini ifade eden Bakan Tekin, Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitimin okul öncesinden başlatılarak sürenin kısaltılması ihtimalini gündeme taşıdı. Bakan Tekin 8 Mart’ta katıldığı programda, 15-16 yaşındaki öğrencilerin yükseköğretime geçebileceği mekanizma üzerinde durduklarını dile getirmişti. Bakan Tekin ayrıca, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun Strateji Geliştirme ile İzleme ve Değerlendirme birimleri tarafından titizlikle incelendiğini vurguladı.

  • Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin okul öncesinden başlatılarak kısaltılabileceği konusunun gündemde olduğunu belirtti.
  • Yusuf Tekin, söz konusu düzenlemelerin kanuni süreç gerektirdiğini ve henüz verilmiş karar olmadığını ifade etti.
  • Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.
  • Tekin, atılan her adımın pedagojik sonuçlarının İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı tarafından incelendiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversite eğitiminin 15-16 yaşlarında başlayabileceğine yönelik tartışmalar ve ara tatil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yusuf Tekin, çocukların bilgiye erişiminin kolaylaştığı dönemde yükseköğretime daha erken yaşlarda başlayabilmelerinin önemine işaret etti.

Zorunlu eğitim yaşının erken dönemlere çekilmesi konusundaki tartışmaları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Tekin, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşını biraz daha erken dönemlere çekilmesi idi tartışma hala kamuoyundakini tartışmalar izliyoruz, akıyoruz, değerlendiriyoruz. O konulardaki çalışmalarımızı zaten gerekli ortamlarda televizyon kurumlarında söylüyoruz." dedi.

Bakan Tekin sinyali verdi: Zorunlu eğitim kısalıyor üniversite yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Artvin Çoruh İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den kullanılmıştır)

15'İNDE LİSEYE SON, ÜNİVERSİTEYE BAŞLANGIÇ… "KANUN GEREKİYOR"

Konuya ilişkin 8 Mart tarihinde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de benzer bir mekanizma geliştirilip geliştirilemeyeceğini gündeme aldıklarını ifade etmişti.

Tekin, "Bizim yapmak istediğimiz şey, artık çocuklarımız yükseköğretime daha 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma geliştirebilir miyiz? Bütün bunlarla beraber Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi uluslararası göstergeler açısından nerede, acaba 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak '12 yılı biraz kısaltabilir miyiz' bütün bunlar kamuoyunda tartışmalar yapılması açısından bizim gündemimize aldığımız konulardı." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu düzenlemelerin kanuni süreç gerektirdiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Bu tartışmaları izliyoruz biz şu anda henüz bu konuyla ilgili verilmiş bir kararımız olmadığı gibi zaten bu yasal düzenlemeyle yapılması gerekir. Biz bu konularla ilgili bu tartışmaları izler yasa koyucuya bu konuda önerilerimizi sunarız nihayetinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin." şeklinde konuşmuştu.

Bakan Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili soruları da cevaplandırdı.

ARA TATİLLER KALDIRILACAK MI? "DEĞERLENDİRME ALTINDA"

TBMM'deki açıklamasında ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialara da açıklık getiren Bakan Tekin, atılan her adımın pedagojik neticelerinin titizlikle incelendiğini belirtti. Tekin, "Ara tatiller üzerinden okumayın arkadaşlar. Attığımız her adımı izleme ve değerlendirme başkanlığımız üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçlar doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığı, her kararımız için geçerli. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar. Yaptıktan sonra kararımızı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

