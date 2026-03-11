Zorunlu eğitim yaşının erken dönemlere çekilmesi konusundaki tartışmaları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Tekin, " Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşını biraz daha erken dönemlere çekilmesi idi tartışma hala kamuoyundakini tartışmalar izliyoruz, akıyoruz, değerlendiriyoruz. O konulardaki çalışmalarımızı zaten gerekli ortamlarda televizyon kurumlarında söylüyoruz ." dedi.

15'İNDE LİSEYE SON, ÜNİVERSİTEYE BAŞLANGIÇ… "KANUN GEREKİYOR"

Konuya ilişkin 8 Mart tarihinde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de benzer bir mekanizma geliştirilip geliştirilemeyeceğini gündeme aldıklarını ifade etmişti.

Tekin, "Bizim yapmak istediğimiz şey, artık çocuklarımız yükseköğretime daha 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma geliştirebilir miyiz? Bütün bunlarla beraber Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi uluslararası göstergeler açısından nerede, acaba 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak '12 yılı biraz kısaltabilir miyiz' bütün bunlar kamuoyunda tartışmalar yapılması açısından bizim gündemimize aldığımız konulardı." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu düzenlemelerin kanuni süreç gerektirdiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Bu tartışmaları izliyoruz biz şu anda henüz bu konuyla ilgili verilmiş bir kararımız olmadığı gibi zaten bu yasal düzenlemeyle yapılması gerekir. Biz bu konularla ilgili bu tartışmaları izler yasa koyucuya bu konuda önerilerimizi sunarız nihayetinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin." şeklinde konuşmuştu.