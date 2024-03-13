Eylem Tok, trafik canavarı oğlu için harekete geçti: Sadece 3 saat içinde her şeyi organize etti! Timur ile birlikte Mısır uçağına bindi

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. O kaza Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Yaşanan kaza ile anne ile oğlunun Mısır uçağına binmesi arasında sadece 3 saat olduğu ortaya çıktı. İşte o 3 saatte yaşananlar.

23.00: Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'u aradı ve, "Araba pert oldu. Birilerine çarptım, kurtar beni anne" dedi. Anne babayı aradı.

23.05: Eylem Tok, Ceren S.'yi aradı. Ceren S., araçla Eylem Tok'u aldı ve olay yerine gitti. Canavar anne oğlunu araca bindirdi, kaza yerinde delilleri yok etmeye çalıştı.

23.20: Canavar anne, oğlunu eve götürürken baba Dr. Bülent Cihantimur'u telefonla aradı.

23.45: Anne ve baba evde plan yaparken, Murat Acı'yı öldüren Timur'a sakinleştirici verildi.

24.00: Aile, yurt dışı uçuşlara baktı. 02.30 gibi Mısır uçağına Eylem Tok ile Timur Cihantimur adına bilet alındı.

00.30: Bülent Cihantimur, şoka giren oğlunu arkadaşı olan bir doktora götürdü. Orada da sakinleştirici yapıldı.

01.00: Eylem Tok, kaza yerine gitti ve yaralıların elinden telefonları aldı.

01.30: Baba oğlunu havalimanına götürürken, anne de kaza yerinden havalimanına doğru yola çıktı.

02.00: Mısır uçağına bindiler...



BABAYA YURT DIŞI YASAĞI AYŞE CEREN'E TUTUKLAMA

Savcılığa ifade veren baba Bülent Cihantimur, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Yanında çalışan Ayşe Ceren S. ise "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme" suçlarından tutuklandı.