Reuters'ın iki milletvekiline dayandırdığı haberine göre parlamentoda, anlaşmanın onaylanmasının yanı sıra 2020 tarihli boykot kararının kaldırılması da kabul edildi.

Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan mutabakat, 8 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.



AKDENİZ'DEKİ DENİZ SINIRINI BELİRLİYOR

İki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanları arasındaki sınırı belirleyen anlaşmayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının batı sınırları çizilmişti. Mutabakat, iki ülkenin deniz kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının korunmasını amaçlıyor.

HAKKANİYET VE HAKÇA PAYLAŞIM VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Aralık 2019'daki değerlendirmelerinde, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet ve hakça paylaşım ilkelerini vurgulamıştı. Yetkililer, Libya ile imzalanan mutabakatın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırları temelinde hazırlandığını belirtmişti.

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