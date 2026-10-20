Galatasaray'dan çılgın transfer planı! Hedef 2 dünya yıldızı birden
Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk ile Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İki futbolcu için kasım ayında görüşmelerin başlaması planlanıyor. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde yaptığı bazı takviyelerden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle orta saha ve stoper bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin transfer listesinin ilk sırasında Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes'in bulunduğu iddia edildi.
KASIM AYINDA İLK TEMAS KURULACAK
Galatasaraylı yöneticilerin, kasım ayındaki milli takım arasında iki yıldızın kulüpleri ve menajerleriyle görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların hedefi, Van Dijk ve Fernandes'i sezonun ikinci yarısında takıma kazandırmak.
Liverpool forması giyen Van Dijk'ın transferi konusunda Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın da devreye girdiği ve Hollandalı savunmacıyla fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞLERDİ
Galatasaray'ın iki yıldızla yaz transfer döneminde de ilgilendiği ancak Liverpool ve Manchester United'ı ikna edemediği ifade edildi.
Üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen yönetimin, ocak ayında yeniden girişimde bulunmak istediği aktarıldı.
Her iki futbolcunun da mevcut kulüpleriyle sözleşmeleri Haziran 2027'de sona eriyor.
BRUNO FERNANDES'TE İKİ DEV RAKİP
Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a 65 milyon euro karşılığında transfer olan Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde kaptanlık görevini üstleniyor.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Atletico Madrid ve Juventus da Portekizli orta saha oyuncusunun durumunu takip ediyor.
Ancak iki kulübün Fernandes'e Galatasaray'ın teklif etmeyi planladığı seviyede bir maaş sunmasının zor olduğu ileri sürüldü.
VAN DIJK DAHA ÖNCE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Galatasaray'ın savunma için hedeflediği Virgil van Dijk, 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a 84 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olmuştu.
Hollandalı futbolcu, bu bedelle futbol tarihinin en pahalı stoper transferleri arasında yer alıyor.
35 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile adı ilk kez anılmıyor. Van Dijk, 2014-2015 sezonunda Celtic forması giyerken dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu tarafından istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Hollandalı savunmacı, daha sonra Southampton'a imza atmıştı.