YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞLERDİ Galatasaray'ın iki yıldızla yaz transfer döneminde de ilgilendiği ancak Liverpool ve Manchester United'ı ikna edemediği ifade edildi. Üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen yönetimin, ocak ayında yeniden girişimde bulunmak istediği aktarıldı. Her iki futbolcunun da mevcut kulüpleriyle sözleşmeleri Haziran 2027'de sona eriyor.

BRUNO FERNANDES'TE İKİ DEV RAKİP Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a 65 milyon euro karşılığında transfer olan Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde kaptanlık görevini üstleniyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Atletico Madrid ve Juventus da Portekizli orta saha oyuncusunun durumunu takip ediyor. Ancak iki kulübün Fernandes'e Galatasaray'ın teklif etmeyi planladığı seviyede bir maaş sunmasının zor olduğu ileri sürüldü.