Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu (Fotoğraf: İHA) İSTEMEDİĞİ İSİMLER LİSTEDE YER ALINCA İSTİFA ETTİ Ön seçim sonrasında yapılan ilçe kongresinde yönetim ve il delegesi listeleri üzerinde kriz patlak verdi. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kongrede yönetim ve il delegesi listesini kendisinin hazırlamak istedi. Ancak Yasemin Atalay tarafından hazırlanan listede Erdoğan'ın istemediği 3 isim yer aldı. Bunun üzerine Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 3 hafta boyunca YENİ Parti Genel Merkezi'ne istifa resti çekti ardından geçtiğimiz gün rozetini çıkarıp yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı "Karaburun Belediye Başkanı YENİ Parti'den istifa etti. Biz yuvaya dönme çağrısında bulunuyoruz. İdeolojik bir ayrım olmadığı için Atatürk'ün partisinde buluşmak önemlidir" dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, krizi doğruladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) YENİ PARTİ KRİZİ DOĞRULADI: UFAK TEFEK KIRGINLIKLAR OLUR YENİ Parti'den İlkay Girgin Erdoğan'ın istifasına ilişkin gelen açıklamalar ise krizi doğruladı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrası "Parti içindeki yaşanan yarışlarda zaman zaman ufak tefek kırgınlıklar olur. Bunlar giderilir, giderileceğini düşünüyorum ben. Ufak tefek bazen açıklamalar olur ama telafi edilir" diyerek Karaburun'daki kaosu ikrar etti.

YENİ Parti Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay top çevirdi



ÇAĞATAY GÜÇ'LE İLGİSİ VAR MI?



Ege'de Son Söz'e demeç veren YENİ Parti Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay ise "İstifa kararının örgütümüz veya Çağatay Güç ile bir ilgisi olup olmadığına dair bir fikrim yok. Bana gelen böyle bir durum yok. Ama kendisinin Karaburun ilçe örgütü ile bir problemi yok" diyerek deyim yerindeyse top çevirdi.



Çağatay Güç'e destek için deklarasyon imzalayan il başkanları arasında Atalay da var



YENİ Parti İzmir İl Kongresi önce yapılan ön seçimde 28 il başkanı Çağatay Güç'e destek için deklarasyon imzalamıştı.

Bazı başkanların "mecbur kaldığım için imza attım" dediği ileri sürülürken, deklarasyonda Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay'ın da imzası bulunuyor.