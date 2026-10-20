YENİ Parti'de kongre ayarlı liste savaşı! Karaburun'da dönen "kara" pazarlıklar: İlkay Erdoğan'ın istifasının perde arkası ve CHP faktörü
YENİ Parti İzmir merkezli krizlerle boğuşuyor. Özgür Özel'in desteklediği Çağatay Güç'ün ön seçimde Aziz Kocaoğlu'nu devirmesinin ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan partisinden istifa etti. Erdoğan'a rozet attıran sürecin arka planında ise kongre ayarlı bir pazarlık ve liste krizi yatıyor. TAKVİM'in İzmir kulislerinden edindiği bilgiye göre, İlkay Girgin Erdoğan, ilçe kongresinde Yasemin Atalay'ı 'kongrede yönetim ve il delegesi listesi' karşılığında destekledi. Ancak bu uzlaşı çok da uzun ömürlü olmadı. İstediği isimler listeye yazılmayan Erdoğan, il kongresi ön seçiminin ardından rozet attı.
YENİ Parti'de İzmir merkezli krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin şokunu atlatamayan YENİ Parti yönetimi, 25 Ekim'deki İzmir İl Olağan Kongresine günler kala Karaburun'dan gelen bir istifa haberi ile sarsıldı.
"YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim" sözleriyle rozet attı.
Erdoğan'ın kararını, önceki sabah belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda açıkladığı öğrenildi.
Bahse konu istifanın Özgür Özel'in desteklediği Çağatay Güç'ün ön seçimde Aziz Kocaoğlu'nu devirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
PAZARLIK BOZULDU, ROZETİ ATTI!
Takvim.com.tr'nin YENİ Parti İzmir kulislerinden edindiği bilgiye göre, Erdoğan'a rozet attıran sürecin arka planında kongre ayarlı bir pazarlık ve liste krizi yatıyor.
Meseleyi daha net anlamak için süreci en başından ele almakta fayda var.
YENİ Parti'nin geçen ay yapılan Karaburun İlçe Kongresinde Erdal Subaşı aday gösterilmemiş, Çağatay Güç ve Genel Merkez'in desteklediği Yasemin Atalay, kongrede ilçe başkanı seçilmişti.
Sürecin başında Ahmet Köseoğlu'nu destekleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın Çağatay Güç'ün devreye girmesiyle Yasemin Atalay ile bir araya geldiği ve yönetim listesi üzerine uzlaştığı iddia edildi.
İzmir yerel basınında yer alan mezkur iddiaya göre, Erdoğan ile liste üzerine uzlaşan Atalay, yarışı kazanarak Karaburun İlçe Başkanı oldu.
Ancak bu uzlaşının çok da uzun ömürlü olmadığı ortaya çıktı.
İSTEMEDİĞİ İSİMLER LİSTEDE YER ALINCA İSTİFA ETTİ
Ön seçim sonrasında yapılan ilçe kongresinde yönetim ve il delegesi listeleri üzerinde kriz patlak verdi.
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kongrede yönetim ve il delegesi listesini kendisinin hazırlamak istedi. Ancak Yasemin Atalay tarafından hazırlanan listede Erdoğan'ın istemediği 3 isim yer aldı.
Bunun üzerine Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 3 hafta boyunca YENİ Parti Genel Merkezi'ne istifa resti çekti ardından geçtiğimiz gün rozetini çıkarıp yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi.
İLK TEKLİF CHP'DEN GİTTİ: YUVAYA DÖNME ÇAĞRISI YAPIYORUZ
Erdoğan'a ilk teklif CHP'den gitti.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı "Karaburun Belediye Başkanı YENİ Parti'den istifa etti. Biz yuvaya dönme çağrısında bulunuyoruz. İdeolojik bir ayrım olmadığı için Atatürk'ün partisinde buluşmak önemlidir" dedi.
YENİ PARTİ KRİZİ DOĞRULADI: UFAK TEFEK KIRGINLIKLAR OLUR
YENİ Parti'den İlkay Girgin Erdoğan'ın istifasına ilişkin gelen açıklamalar ise krizi doğruladı.
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrası "Parti içindeki yaşanan yarışlarda zaman zaman ufak tefek kırgınlıklar olur. Bunlar giderilir, giderileceğini düşünüyorum ben. Ufak tefek bazen açıklamalar olur ama telafi edilir" diyerek Karaburun'daki kaosu ikrar etti.
ÇAĞATAY GÜÇ'LE İLGİSİ VAR MI?
Ege'de Son Söz'e demeç veren YENİ Parti Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay ise "İstifa kararının örgütümüz veya Çağatay Güç ile bir ilgisi olup olmadığına dair bir fikrim yok. Bana gelen böyle bir durum yok. Ama kendisinin Karaburun ilçe örgütü ile bir problemi yok" diyerek deyim yerindeyse top çevirdi.
YENİ Parti İzmir İl Kongresi önce yapılan ön seçimde 28 il başkanı Çağatay Güç'e destek için deklarasyon imzalamıştı.
Bazı başkanların "mecbur kaldığım için imza attım" dediği ileri sürülürken, deklarasyonda Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay'ın da imzası bulunuyor.