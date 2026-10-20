Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fonlarda iade mesajı: 10 milyon TL üzeri kazananlara başvurulacak!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiye sürecinde 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Küçük yatırımcıların önceliklendirileceğini belirten Şimşek, "1 milyon TL'ye kadar ödemeler hızlı şekilde yapılacak." dedi. Piyasa bozucu faaliyetlerden kazanç sağlayanlara yönelik 10 milyon TL eşiğine dikkat çeken Şimşek, "Gönüllü iade olmazsa Adalet Bakanlığı ilgili süreçleri işletecek." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiyesi kapsamında 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar TL ödendiğini açıklarken, piyasa bozucu faaliyetlerden kazanç sağlayanlara ilişkin "Gönüllü iade olmazsa Adalet Bakanlığı ilgili süreçleri işletecek." dedi.
Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında fon gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tasfiye süreci tabii bizim öngördüğümüz hızda ve çerçevede gidiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, tasfiye ile ilgili birtakım temel ilkeler belirlemiştik. Bunun başında şeffaflık var. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağı çok net şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek.
Bir ara ödeme olacak. Ara ödemeden kasıt şu: Nihai ödeme zaman alacak, bu dünyada da böyle. Burada küçükleri ve PPF'leri önceliklendireceğimizi söyledik.
1 milyon TL'ye kadar ödemeler hızlı şekilde yapılacak. Kanun tabii TBMM'nin takdirinde olan bir konu; bu hafta geçer mi, sonrasına kalır mı bilmiyorum ancak ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladılar. Ama en önemli konu tabii tasfiyeyi biliyorsunuz İş Bankası ve Ziraat Bankası yapıyor, bununla görevlendirilen iki kurum. Öncelikle bir tasfiyeyi ikiye ayırdık. Olağan tasfiyeye tabi olacak şirketler ve bir de olağanüstü tasfiye. Şimdi olağan tasfiye mali yapıları nispeten yönetilebilir olan portföy yönetim şirketleri için uygulamaya konuldu.
66 FON TASFİYE EDİLDİ
Biliyorsunuz toplamda 131 fon, 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki 131 fon tasfiyeye alındı. Bu 131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi ve normal tasfiyeye tabi tutuldu. Dolayısıyla geçen hafta itibarıyla A1 Capital, Pardus ve Bulls... Bunlar 3 tane yani toplam 7 portföy yönetim şirketi var. Bu 7 şirketin 3'ünün tam tasfiyesi tamamlandı. Rakamları vermem gerekirse, 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar TL ödendi. Normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti.
Başlangıçta da demiştim ilkelerimizden bir tanesi küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirilmesi. Bakın size rakamları vereyim: Bu 3 portföy yönetim şirketi normal tasfiyeye tabi ve tasfiyesi tamamlanan, 3 portföy yönetim şirketinde para piyasası fonu yatırımcıları bırakın zarara uğramayı 17 Eylül'e göre yüzde 1,43 ilave temettü getirisi aldılar. Hisse senedi ağırlıklı fonlar, hisse senedinin değerleri şişirilmiş olduğu için yani şirketin temellerinden bağımsız şekilde değerleri arttığı için, bu değerlerde düşüş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar yaklaşık yüzde 58'ini alabildiler. Neye göre? 17 Eylül'deki değere göre. Yani yüzde 42 daha düşük bir ödeme aldılar. Ama bu tamamen hisse senetlerinin değerinin düşüşünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tasfiye edilen, normal tasfiyeye tabi tutulan 3 portföy yönetim şirketinin 66 fonunda, para piyasası fonundakiler 17 Eylül'deki değeri neyse aldılar ve üzerine bir de yüzde 1,43 getiri aldılar.
Hedef Portföy de normal tasfiyeye tabi olacak. Bu şirkette 31 fon var, bunun dördü para piyasası fonu.
Dolayısıyla 7 portföy şirketinin dördünün muhtemelen hafta sonuna kadar normal tasfiyesi tamamlanmış olacak. Atlas Portföy'ün sahipleri tasfiyeci kurumla diyalog içindeler. Kaynakları geri koyma konusunda irade ortaya koymuşlar. Ama benim şu aşamada yorum yapmam doğru olmaz.
TBMM'deki kanun kabul edilirse, kabul edildikten hemen sonra küçük yatırımcı ve para piyasası fonları önceliklendirilecek. Böylelikle 390 bin hesap da tasfiye edilecek. Tasfiye sürecinin önemli kısmı da tamamlanmış olacak. TMSF, Adalet Bakanlığı, MKK hepsi birlikte çalışıyor. Piyasa bozucu faaliyetlerden kazanım sağlayanların hepsi tespit edildi.
İADELER İÇİN 10 MİLYON TL EŞİĞİ
İade hesaplarına bir miktar ödeme var. Belli eşikler belirledik, ilk önce 10 milyon TL ve üzeri kazananlara başvurulacak. Gönüllü iade olmazsa Adalet Bakanlığı ilgili süreçleri işletecek.
Geriye sadece iki fonda karmaşık bir süreç kalıyor. Fonlarda yeteri kadar kaynak olmazsa ki bazılarında olmayabilir, bahsettiğim kaynaklar var. Fonlardan hukuka aykırı şekilde nemalanan kişi ve şirketlere aktarılan varlıkların alınması çok önemli. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak.
Aslında biz geçici tasfiye tasarısını Meclis'e gönderirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ve ilgili kurumlar biz kalıcı reform tasarısında çalışmıştık. Yani bir taslağa dönüştürmüştük. Fakat haklı olarak "Tasfiyeyi önceliklendirelim, kalıcı yapısal düzenlemeleri ise biraz daha sakin bir kafayla yapalım." dedik çünkü bizim için sermaye piyasaları da çok değerli. Bu kadar büyük bir ekonomi, şimdi bu sene kurun da etkisiyle biraz 1,8 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasıladan bahsediyoruz, 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonomiyi bankacılık sektörü tek başına sırtlayamaz. Yani bunun finansmanını bankacılık sektörü tek başına karşılayamaz. En az ideali yani orta-uzun vadeli bir perspektifle yüzde 30-40'ının, yani finansman ihtiyacının sermaye piyasaları üzerinden karşılanması gerekli, ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Dolayısıyla biz sermaye piyasalarının gelişmesini sekteye uğratacak bir yaklaşım içerisine girmeyeceğiz ama piyasa bozucu faaliyetler, koordineli hareketler, içeriden bilgi ile yapılan alışverişler; bütün bunlara ilişkin çok kapsamlı, yani şöyle söyleyeyim, yaptırımları çok ciddi artıracak, bu yaptırımlar öncesinden gözetimi, denetimi güçlendirecek bir yaklaşım içerisine gireceğiz.
Bir kere şunu açıkça söyleyeyim, ilgili kurumlarımızın kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz. Bu neden önemli? Çünkü piyasada çok sofistike, çok gelişmiş algoritmalar, hareketler var. Bizim de bu teknolojileri kullanmamız gerekecek. O nedenle bizim düşüncelerimizden bir tanesi, bu üst kurullardaki kapasiteyi güçlendirmek, insan kapasitesini, kaynağını güçlendirmek. Gerekirse bu konuda ücret düzenlemelerinden tutun, yani gerekirse kadro karşılığı sözleşmeli bir statüden tutun, gerekirse bizim Vergi Denetim Kurulumuzda yanılmıyorsam 7 bin 100'ün üzerinde müfettişimiz var, orada deneyimli birkaç yüz müfettişimizi kanunla belli bir sürece tabi tutarak ilgili kurumlarımıza aktaracağız. Bunu neden söylüyorum, çünkü dönüyoruz dolaşıyoruz burada bağımsız düzenleyici, denetleyici kuruluşlar var ve bunların kapasitesinin çok güçlü olması lazım. Mevzuat açığımız var, o da gerekirse giderilecek.
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