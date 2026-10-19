Böylece sarı-lacivertliler, Slavia Prag ile oynadığı üç resmî karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yeniden karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe, 28 Kasım 2024'te Prag'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.

İki takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi eleme turu play-off aşamasında eşleşti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçı ve Prag'daki rövanşı 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, Avrupa kupalarında dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle Slavia Prag maçında forma giyemeyecek. (Fotoğraf: AA)

Fenerbahçe, Çek takımlarıyla Avrupa kupalarındaki 17. karşılaşmasına çıkacak. (Fotoğraf: AA)ʺ

SLAVIA PRAG TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8. MAÇINA ÇIKACAK

Slavia Prag, Fenerbahçe mücadelesiyle Türk takımlarına karşı sekizinci resmî maçını oynayacak.

Çekya temsilcisi, Türk ekipleriyle yaptığı yedi karşılaşmanın üçünü Fenerbahçe, ikisini Beşiktaş ve ikisini Sivasspor'a karşı oynadı.

Slavia Prag, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşti. Sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Çekya ekibi, İstanbul'da 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında Sivasspor ile oynadığı iki karşılaşma ise 1-1'lik beraberliklerle sona erdi.

Slavia Prag, Türk takımlarıyla yaptığı yedi resmî maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Slavia Prag

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe