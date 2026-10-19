İsmail Kartal 10 numara kararını verdi! Fenerbahçe'de yıldız oyuncu formasını geri alıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Sarı-lacivertliler, iki takımın da galibiyet alamadığı lig aşamasında ilk üç puanını kazanmayı hedefliyor. İsmail Kartal'ın ekibinde Marco Asensio forma giyemeyecek. Başarılı çalıştırıcı 10 numarada oynayacak ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun üçüncü haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak mücadelede taraftarının önüne çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, iki maç sonunda bir puan topladı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
DÜDÜK BURGOS'TA
UEFA, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasının hakemlerini açıkladı.
Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında sakatlıkları bulunan Mert Müldür ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak.
Millî futbolcu Mert Müldür'ün tedavisi devam ederken dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat kararı alınan Marco Asensio da kadroda yer alamayacak.
İspanyol futbolcunun sağlık kontrolleri sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilmiş ve cerrahi müdahale uygulanması kararlaştırılmıştı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Slavia Prag karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç.
SLAVIA PRAG İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna iki mağlubiyetle başladı.
İlk karşılaşmasında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci haftada Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
İki hafta sonunda puan alamayan Çekya ekibi, Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
FENERBAHÇE ÇEK TAKIMLARINA KARŞI 17. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında Çek ekiplerine karşı 17. resmî maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, bu ülkeden takımlarla oynadığı 16 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, Çek takımlarıyla ilk kez 1983-1984 sezonunda karşılaştı. Bohemians Prag ile oynadığı iki karşılaşmayı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla kaybetti.
1989-1990 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Sparta Prag ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 2-1 mağlup oldu.
SIGMA OLOMOUC KARŞISINDA TARİHİ YENİLGİ
Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de Sigma Olomouc karşısında elde etti.
UEFA Kupası'ndaki eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçını 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, 4 Kasım 1992'de deplasmandaki rövanşı 7-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşan Fenerbahçe ise rakibini hem İstanbul'da hem de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
VIKTORIA PLZEN VE SLOVACKO EŞLEŞMELERİ
2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Fenerbahçe, son 16 turunda Viktoria Plzen ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın ardından İstanbul'da 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Slovacko'yu İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Deplasmandaki rövanş 1-1 sona erdi ve sarı-lacivertli ekip tur atladı.
Çek temsilcileriyle 6 Kasım 2025'te oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.
SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe ile Slavia Prag, Avrupa kupalarında dördüncü kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi eleme turu play-off aşamasında eşleşti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçı ve Prag'daki rövanşı 3-2 kaybetti.
2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yeniden karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe, 28 Kasım 2024'te Prag'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.
Böylece sarı-lacivertliler, Slavia Prag ile oynadığı üç resmî karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
SLAVIA PRAG TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8. MAÇINA ÇIKACAK
Slavia Prag, Fenerbahçe mücadelesiyle Türk takımlarına karşı sekizinci resmî maçını oynayacak.
Çekya temsilcisi, Türk ekipleriyle yaptığı yedi karşılaşmanın üçünü Fenerbahçe, ikisini Beşiktaş ve ikisini Sivasspor'a karşı oynadı.
Slavia Prag, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşti. Sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Çekya ekibi, İstanbul'da 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında Sivasspor ile oynadığı iki karşılaşma ise 1-1'lik beraberliklerle sona erdi.
Slavia Prag, Türk takımlarıyla yaptığı yedi resmî maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.