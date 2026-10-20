Meclis’te oda kavgasından sonra şerit krizi: Murat Emir’in Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerine karşı şerit çektirdiği iddia edildi
Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in TBMM’deki odasının önüne şerit çekildi. Emir’in, karşı odadaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerinden rahatsız olduğu için bu uygulamayı yaptırdığı iddia edildi. İki parti arasında daha önce de makam odalarının paylaşımı tartışma konusu olmuştu.
CHP ile Yeni Parti arasında Meclis'te yaşanan oda paylaşımı tartışmasının ardından bu kez koridora çekilen şerit gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in odasının önündeki alan, metal ayaklar arasına gerilen şeritle sınırlandırıldı.
Emir'in, karşısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan rahatsız olduğu ve bu nedenle şerit çektirdiği öne sürüldü.
KORİDORA ŞERİT ÇEKİLDİ
Koridordan paylaşılan görüntülerde, şeritle Emir'in odasının önündeki geçiş alanının sınırlandırıldığı ve kapıların çevresinde bazı kişilerin beklediği görüldü.
ÖNCE MAKAM ODALARI TARTIŞILDI
İki parti arasında TBMM'deki çalışma alanlarının paylaşımı daha önce de anlaşmazlığa neden olmuştu. Takvim'in 19 Ağustos 2026 tarihli haberine göre Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesini talep etmiş ancak TBMM Başkanlığı bu talebi kabul etmemişti.
Yapılan düzenlemeyle Özel'in yanı sıra Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir mevcut odalarında kalmıştı. Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edilmişti.
CHP ile Yeni Parti'ye ayrılan çalışma alanları aynı koridorda konumlandırılmış, iki partinin yöneticileri yan yana ve karşılıklı odalarda çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı.
MECLİS KORİDORUNDA SELAM DA KESİLDİ
Siyasi ayrışma, eylül ayında Meclis koridorunda yaşanan bir karşılaşmayla da gündeme gelmişti. Takvim'in 16 Eylül 2026 tarihli haberinde, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç'ın basın koridorunda karşılaştıkları ancak selamlaşmadan yollarına devam ettikleri aktarılmıştı.