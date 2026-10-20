Emir'in, karşısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan rahatsız olduğu ve bu nedenle şerit çektirdiği öne sürüldü.

CHP ile Yeni Parti arasında Meclis'te yaşanan oda paylaşımı tartışmasının ardından bu kez koridora çekilen şerit gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in odasının önündeki alan, metal ayaklar arasına gerilen şeritle sınırlandırıldı.

Koridordan paylaşılan görüntülerde, şeritle Emir'in odasının önündeki geçiş alanının sınırlandırıldığı ve kapıların çevresinde bazı kişilerin beklediği görüldü.

Murat Emir’in odası, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerini ağırladığı odanın karşısında bulunuyor. (Foto: AA)

ÖNCE MAKAM ODALARI TARTIŞILDI

İki parti arasında TBMM'deki çalışma alanlarının paylaşımı daha önce de anlaşmazlığa neden olmuştu. Takvim'in 19 Ağustos 2026 tarihli haberine göre Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesini talep etmiş ancak TBMM Başkanlığı bu talebi kabul etmemişti.

Yapılan düzenlemeyle Özel'in yanı sıra Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir mevcut odalarında kalmıştı. Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edilmişti.

CHP ile Yeni Parti'ye ayrılan çalışma alanları aynı koridorda konumlandırılmış, iki partinin yöneticileri yan yana ve karşılıklı odalarda çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı.