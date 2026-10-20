Yunanistan, milyarlarca euroluk silahlanma programlarını sürdürürken askerî tesislerin işletme giderlerini azaltmak için yeniden yapılanmaya gidiyor. Kathimerini gazetesinin 20 Ekim 2026 tarihli haberine göre Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026-2035 dönemini kapsayan plan hakkında Meclis Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine kapalı oturumda bilgi verdi. Plan kapsamında bazı kışlaların birleştirilmesi ve ülkedeki toplam 831 kışladan 187'sinin kapatılması öngörülüyor. Düzenlemeyle yılda yaklaşık 100 milyon euro tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yunanistan, 831 kışladan 187’sini kapatmayı planlıyor. PERSONEL YETERSİZLİĞİ DE ETKİLİ Yunan basınında çıkan haberlere göre yeniden yapılanmada maliyetlerin yanı sıra birliklerdeki personel yetersizliği de etkili oluyor. Kapatılması öngörülen tesislerin ağırlıklı olarak personel doluluk oranı yüzde 30'u aşmayan ve operasyonel önemi sınırlı görülen birliklerden oluştuğu belirtiliyor. Personelin kritik birliklerde toplanmasıyla bu birliklerde doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştırılması amaçlanıyor. Tasarruf edilecek kaynakların personelin barınma ihtiyaçları, maaş düzenlemeleri ve silahlanma programlarında değerlendirilmesi öngörülüyor.