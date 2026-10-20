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İsrail’le 3 milyar euroluk silah anlaşması yapan Yunanistan’da tasarruf planı: 187 kışla kapatılacak

İsrail’le hava savunması için yaklaşık 3 milyar euroluk anlaşma imzalayan Yunanistan, askerî tesislerin giderlerini azaltmak amacıyla 831 kışladan 187’sini kapatmayı planlıyor. Yılda yaklaşık 100 milyon euro tasarruf hedefleyen Atina yönetimi, personel yetersizliği yaşanan birlikleri birleştirerek askerleri kritik noktalarda toplamayı amaçlıyor. Tasarruf edilecek kaynakların personelin barınma ihtiyaçları, maaş düzenlemeleri ve yeni silah sistemleri için kullanılması öngörülüyor.

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İsrail’le 3 milyar euroluk silah anlaşması yapan Yunanistan’da tasarruf planı: 187 kışla kapatılacak

Yunanistan, milyarlarca euroluk silahlanma programlarını sürdürürken askerî tesislerin işletme giderlerini azaltmak için yeniden yapılanmaya gidiyor. Kathimerini gazetesinin 20 Ekim 2026 tarihli haberine göre Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026-2035 dönemini kapsayan plan hakkında Meclis Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine kapalı oturumda bilgi verdi.

Plan kapsamında bazı kışlaların birleştirilmesi ve ülkedeki toplam 831 kışladan 187'sinin kapatılması öngörülüyor. Düzenlemeyle yılda yaklaşık 100 milyon euro tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yunanistan, 831 kışladan 187’sini kapatmayı planlıyor.Yunanistan, 831 kışladan 187’sini kapatmayı planlıyor.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ DE ETKİLİ

Yunan basınında çıkan haberlere göre yeniden yapılanmada maliyetlerin yanı sıra birliklerdeki personel yetersizliği de etkili oluyor. Kapatılması öngörülen tesislerin ağırlıklı olarak personel doluluk oranı yüzde 30'u aşmayan ve operasyonel önemi sınırlı görülen birliklerden oluştuğu belirtiliyor.

Personelin kritik birliklerde toplanmasıyla bu birliklerde doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştırılması amaçlanıyor. Tasarruf edilecek kaynakların personelin barınma ihtiyaçları, maaş düzenlemeleri ve silahlanma programlarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Atina, İsrail’le yaklaşık 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı.Atina, İsrail’le yaklaşık 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzaladı.

İSRAİL'LE 3 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA

Kışlalarda tasarruf hazırlığı yapan Atina, hava savunmasını güçlendirmek için İsrail'le yaklaşık 3 milyar euroluk anlaşma imzaladı.

Reuters'ın 31 Ağustos 2026 tarihli haberine göre anlaşma, "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında İsrail'in Yunanistan için çok katmanlı hava savunma sistemi kurmasını kapsıyor.

Paket kapsamında David's Sling, SPYDER ve Barak MX sistemleri ile hava gözetleme radarlarının tedarik edilmesi öngörülüyor. İmzalanan anlaşma, bu sistemlerin Yunanistan'a tedarikine yönelik yükümlülükleri kapsarken teslimatların tamamlandığını göstermiyor.

Yunan basını, “Aşil Kalkanı” projesinde Türk İHA’larının etkisine dikkat çekti.Yunan basını, “Aşil Kalkanı” projesinde Türk İHA’larının etkisine dikkat çekti.

YUNAN BASININDA TÜRK İHA'LARI VURGUSU

Yunan gazetesi Proto Thema, anlaşmadan bir gün önce, 30 Ağustos 2026'da yayımladığı haberde "Aşil Kalkanı" projesini Türk insansız hava araçlarının sağladığı avantajı dengeleme arayışı çerçevesinde değerlendirmişti.

Gazete, Ege'deki adaların Türkiye kıyılarına yakınlığına dikkat çekerek düşük maliyetli insansız hava araçlarına pahalı önleme sistemleriyle karşılık verilmesinin oluşturduğu mali yükü ele almıştı.

Personel yetersizliği yaşanan birliklerdeki askerlerin kritik birliklerde toplanması amaçlanıyor.Personel yetersizliği yaşanan birliklerdeki askerlerin kritik birliklerde toplanması amaçlanıyor.

YENİ YAPILANMADA SİLAH TEDARİKİ DE VAR

Kathimerini'nin aktardığı yeniden yapılanma planında "Aşil Kalkanı" da bulunuyor. Kışlaların kapatılması ve birleştirilmesinin yanında bütünleşik hava savunma yönetimi oluşturulması, yeni denizaltılar ve savaş uçakları için silah tedariki öngörülüyor.

Atina, bu düzenlemelerle mevcut askerî tesislerin giderlerini azaltırken personel ve kaynaklarını öncelikli birliklere ve yeni silah sistemlerine yönlendirmeyi hedefliyor.

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İsrail’le 3 milyar euroluk silah anlaşması yapan Yunanistan’da tasarruf planı: 187 kışla kapatılacak-6 İsrail’le 3 milyar euroluk silah anlaşması yapan Yunanistan’da tasarruf planı: 187 kışla kapatılacak-7 İsrail’le 3 milyar euroluk silah anlaşması yapan Yunanistan’da tasarruf planı: 187 kışla kapatılacak-8

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