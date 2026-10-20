Rozetler Başkan Erdoğan'dan: Bursa Milletvekili Kani Torun ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Asuman Gülsoy AK Parti'ye katıldı
Bursa Milletvekili Kani Torun ile CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy, AK Parti'ye katıldı. Parti rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takarken, AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 281'e yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yeni katılımlara ilişkin "Hem vekil hem belediye başkanı çok sayıda talep var" açıklamasında bulundu.
Bursa Milletvekili Kani Torun ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Asuman Gülsoy AK Parti'ye katıldı.
ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda toplandı.
Toplantının başlangıcında AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kani Torun için rozet takma töreni düzenlendi.
Başkan Erdoğan, Torun'un parti rozetini bizzat taktı.
Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
DAHA ÖNCE AK PARTİ'DE SİYASET YAPMIŞTI
Siyasi geçmişinde AK Parti'de milletvekilliği de bulunan Kani Torun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekilliği için başvuruda bulunmayan Torun, 2019 yılında AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Torun, son katılımıyla birlikte yeniden AK Parti saflarına döndü.
GÜLSOY'A AK PARTİ ROZETİ
CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da AK Parti saflarına katıldı.
"ÇOK SAYIDA TALEP VAR"
MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Çelik, "Hem vekil hem belediye başkanı çok sayıda talep var" dedi.