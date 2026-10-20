GÜLSOY'A AK PARTİ ROZETİ

CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da AK Parti saflarına katıldı.

"ÇOK SAYIDA TALEP VAR"

MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Çelik, "Hem vekil hem belediye başkanı çok sayıda talep var" dedi.

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Asuman Gülsoy

Kani Torun