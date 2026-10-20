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70'li yılların efsane güzeliydi! Gülşen Bubikoğlu'nun Bodrum pozunu görenler gözlerine inanamadı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, Bodrum tatilini sonlandırarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kırmızı şapkası, gözlüğü ve fularıyla dikkat çeken usta oyuncunun iki kareden oluşan tek gönderisine takipçileri yoğun ilgi gösterdi.

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70'li yılların efsane güzeliydi! Gülşen Bubikoğlu'nun Bodrum pozunu görenler gözlerine inanamadı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'a veda ederken çekildiği yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yaz sezonunu geçirdiği Bodrum’a veda ederek İstanbul’a dönme kararı aldı.Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yaz sezonunu geçirdiği Bodrum’a veda ederek İstanbul’a dönme kararı aldı.

Sosyal medyada aktif olarak doğa, manzara ve kendi karelerini yayınlayan usta sanatçının son hali kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.

Kırmızı şapkası, gözlüğü ve fularıyla objektif karşısına geçen usta oyuncunun neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.Kırmızı şapkası, gözlüğü ve fularıyla objektif karşısına geçen usta oyuncunun neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

KIRMIZI TARZIYLA YILLARA MEYDAN OKUDU

Kışı Bodrum'da, yaz aylarını ise İstanbul'daki lüks yalısında geçiren Yeşilçam güzeli, kırmızı kazağı, kırmızı şapkası ve güneş gözlükleriyle objektif karşısına geçti.

Sosyal medyada aktif paylaşım yapan usta sanatçının son görüntüsüne hayranları ʺYıllara meydan okuyorʺ yorumlarında bulundu.Sosyal medyada aktif paylaşım yapan usta sanatçının son görüntüsüne hayranları ʺYıllara meydan okuyorʺ yorumlarında bulundu.

İki farklı kareden oluşan tek gönderisinde şıklığıyla dikkat çeken Bubikoğlu'nun paylaşımına takipçileri tarafından "Yıllara meydan okuyor" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda fotoğrafındaki filtre kullanımıyla tartışılan usta oyuncu, iddiaların ardından yeni pozlarını paylaştı.Geçtiğimiz aylarda fotoğrafındaki filtre kullanımıyla tartışılan usta oyuncu, iddiaların ardından yeni pozlarını paylaştı.

FİLTRE TARTIŞMALARININ ARDINDAN YENİ POZ

Bubikoğlu'nun ekim ayının başında Bodrum'dan yayınladığı bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Oyuncunun doğal güzelliğini övenlerin yanı sıra görselde filtre kullanımının abartıldığını savunanlar da olmuştu.

Tartışmaların ardından gelen bu yeni veda paylaşımı, usta oyuncunun hayranları tarafından yine yakın merceğe alındı.

Paylaşımına ʺHoşçakal Bodrum.. bugün hava çok güzeldi.. aklım kalmadı değil..ʺ notunu düşen Bubikoğlu, Bodrum'dan İstanbul'daki lüks yalısına geçiş yaptı.Paylaşımına ʺHoşçakal Bodrum.. bugün hava çok güzeldi.. aklım kalmadı değil..ʺ notunu düşen Bubikoğlu, Bodrum'dan İstanbul'daki lüks yalısına geçiş yaptı.

"AKLIM KALMADI DEĞİL"

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta sanatçı, Bodrum'dan ayrılırken paylaşımına şu notu düştü: "Hoşçakal Bodrum... Bugün hava çok güzeldi... Aklım kalmadı değil..."

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