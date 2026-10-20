70'li yılların efsane güzeliydi! Gülşen Bubikoğlu'nun Bodrum pozunu görenler gözlerine inanamadı
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, Bodrum tatilini sonlandırarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kırmızı şapkası, gözlüğü ve fularıyla dikkat çeken usta oyuncunun iki kareden oluşan tek gönderisine takipçileri yoğun ilgi gösterdi.
Türk sinemasının efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'a veda ederken çekildiği yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyada aktif olarak doğa, manzara ve kendi karelerini yayınlayan usta sanatçının son hali kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.
KIRMIZI TARZIYLA YILLARA MEYDAN OKUDU
Kışı Bodrum'da, yaz aylarını ise İstanbul'daki lüks yalısında geçiren Yeşilçam güzeli, kırmızı kazağı, kırmızı şapkası ve güneş gözlükleriyle objektif karşısına geçti.
İki farklı kareden oluşan tek gönderisinde şıklığıyla dikkat çeken Bubikoğlu'nun paylaşımına takipçileri tarafından "Yıllara meydan okuyor" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.
FİLTRE TARTIŞMALARININ ARDINDAN YENİ POZ
Bubikoğlu'nun ekim ayının başında Bodrum'dan yayınladığı bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Oyuncunun doğal güzelliğini övenlerin yanı sıra görselde filtre kullanımının abartıldığını savunanlar da olmuştu.
Tartışmaların ardından gelen bu yeni veda paylaşımı, usta oyuncunun hayranları tarafından yine yakın merceğe alındı.
"AKLIM KALMADI DEĞİL"
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta sanatçı, Bodrum'dan ayrılırken paylaşımına şu notu düştü: "Hoşçakal Bodrum... Bugün hava çok güzeldi... Aklım kalmadı değil..."