Sosyal medyada aktif paylaşım yapan usta sanatçının son görüntüsüne hayranları ʺYıllara meydan okuyorʺ yorumlarında bulundu. İki farklı kareden oluşan tek gönderisinde şıklığıyla dikkat çeken Bubikoğlu'nun paylaşımına takipçileri tarafından "Yıllara meydan okuyor" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda fotoğrafındaki filtre kullanımıyla tartışılan usta oyuncu, iddiaların ardından yeni pozlarını paylaştı. FİLTRE TARTIŞMALARININ ARDINDAN YENİ POZ Bubikoğlu'nun ekim ayının başında Bodrum'dan yayınladığı bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Oyuncunun doğal güzelliğini övenlerin yanı sıra görselde filtre kullanımının abartıldığını savunanlar da olmuştu. Tartışmaların ardından gelen bu yeni veda paylaşımı, usta oyuncunun hayranları tarafından yine yakın merceğe alındı.