Öncelikle bu hafta biliyorsunuz çok acı bir kaybımız oldu. Üsküdar belediye başkan vekilimiz Dündar Ziya Gültekin kardeşimize bir kere daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii, bu kayıptan sonra, çok çirkin, gerçekten çok acı verici birtakım paylaşımlar yapıldığını gördük sosyal medyada. Bir vefat haberi karşısında böylesine bir, nefret söyleminin örgütlü bir şekilde kullanılmasını, ortaya çıkarılmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Onun dışında pek çok siyasi partiden son derece sağduyulu, son derece insani hassasiyetlere saygılı bu acı kaybımız karşısında gereken paylaşımı, acımızı paylaşmaya dönük mesaj yayınlayanlar oldu. Onlara da şükranlarımızı, sunuyoruz. Bir kere daha Dündar Ziya Gültekin kardeşimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun.

Önümüzdeki dönemde de hem milletvekili, seviyesinde, hem belediye başkanı, belediye meclis üyesi seviyesinde, pek çok katılımı hep beraber göreceğiz. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız, aramıza katıldılar.

Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine "evimize hoş geldiniz" diyoruz. Kani Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu, çok değerli bir arkadaşımız. Oradaki çalışmalara çok güçlü emek verdi. Bundan sonrasında da inşallah partimizde, kendi evinde bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. ÇOK FAZLA KATILIM TALEBİ VAR Tabii partimize hem belediye başkanlarından, hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Bunu, partimizin yetkili kurulları titizlikle, inceliyor.

AK Parti MKYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. (Foto: AA)

Bütün bunlar partimizin Türkiye'nin geleceği için, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güvenilir adres olduğunu, hem Türkiye'nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede, hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

FON ŞEYTANLARI HESAP VERECEK

Değerli arkadaşlarım, fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu, bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek birtakım yaklaşım ve değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz.

"LİNÇ KAMPANYASIYLA KİMSEYİ MAHKUM ETMEYİZ"

Daha önce de ifade etmiştim, herhangi bir, siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himayeyle de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Burada temel mesele bütün gerçeğin açığa çıkması ve bu gerçeğin açığa çıkması ile birlikte de gereken, sonuçlara ulaşılmasıdır. O yüzden, devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında ve bu meselenin tam olarak açığa çıkması, bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, hem çaldıkları paraların geri alınması, hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye, bütün denetim kurumlarına kadar herkes, görevinin başında. Meşru yatırımcının korunması, mağdur edenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor. Burada kimse kimsenin avukatı ya da savcısı değil. Kimse kimsenin, ne herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kendini savcı yerine koyup mahkum etmesi gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. Kimse de herhangi bir iddia varsa birilerinin avukatı olup herhangi bir siyasi himaye içerisine girmemeli şeklindeki ilkemizi ayakta tutuyoruz. Ve bu konuyla, bu konuyla sonuna kadar mücadele edecek iradenin, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tam olarak inşa edildiğini, Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki, koordinasyon kurulunun da bu görevi ifa etmek üzere üst üste toplantılar yaptığını ifade ediyoruz.

Sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması önemli. Bu çerçevede teklif edilen kanun Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi, görüşülecek muhtemelen bu hafta. Tabii bu Fon Koordinasyon Kurulu tarafından Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun bu bahsettiğim yaklaşımları garanti altına alırken, bunun yanında daha önce de ifade etmiştik, bir daha böyle şeylerin tekerrür etmemesi için yapısal tedbirlerin alınması, sistemsel bir vites yükseltilmesi son derece önemli.

Bu çerçevede bu mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasasındaki yapısal sorunların giderilmesini sağlamaya dönük, aynı zamanda düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesine dönük, aynı zamanda yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılmasına dönük ve sermaye piyasasında sermaye piyasası kanununda kalıcı ve kapsamlı değişiklikleri öngören bir taslak çalışması üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

KAYIP VE ZARARLAR SORUMLULARDAN TAHSİLİ HEDEFLENİYOR

Şimdi tabii tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun taslağı çalışmaları çerçevesinde bu Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen birinci olarak kanun teklifiyle tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmış olanlarının dediğim gibi adil, şeffaf ve etkin bir şekilde tasfiyesi amaçlanıyor. Ayrıca bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor ve geri kazanan değerlerin bu fon payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek Yüce Meclis bunu tartışacak.

Ve Yüce Meclis'in tartışmasıyla birlikte bu hedeflere ulaşacak şekilde bu düzenlemenin hayata geçmesi esas olacak. Tabii tüm bunun siyasi çerçevesini oluşturan şey, siyasi iradesini oluşturan şey bütün bu adımları etkili bir şekilde atarken, dediğim gibi fon şeytanları ve fon dolandırıcıları dediğimiz bu sahtekar ve tamahkarlarla meşru yatırımcıyı birbirinden ayırt etmek, buradaki sorunla ekonominin bütününün gücü arasındaki ayırt edici yaklaşımlara önem vermek çok önemli.

Herhangi bir şekilde bunların bir siyasi linç kampanyasıyla insanların hedef gösterilmesi de doğru değil. Herhangi bir siyasi himayeyle herhangi bir iddianın üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz. Hem siyasi linçe karşı olduğumuzu, hem siyasi himayeye karşı olduğumuzu net bir şekilde söylüyoruz.