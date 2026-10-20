Tom Barrack'tan İsrail'e Türkiye ve Suriye uyarısı! "Türkiye ile çatışmaya girecek kadar akılsız değiller"
Netanyahu Türkiye'ye yönelik tehditlerle seçim öncesi oylarını artırmaya çalışırken ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir sıcak çatışma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, her iki ülkenin de bu tür bir savaşa girmeyecek kadar akıllıca hareket ettiğini vurguladı. Barrack ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması gerektiğini belirtti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile İsrail arasında sıcak çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti ve "İsrail Türkiye'yle gerçek bir çatışmaya girecek kadar akılsız değil. Türkiye de bu tehditlerin sert söylemine kapılacak kadar akılsız değil." dedi.
NETANYAHU TÜRKİYE TEHDİDİYLE OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR
İsrail'de genel seçime geri sayım devam ederken Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye yönelik tehditlerle gündem olmaya ve oy kazanmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yüzlerce ülke delegesinin protestosunun ardından boş salona konuşan Netanyahu, Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik tehditlerle koltuğunu kurtarma çabası içinde.
Netanyahu, geçtiğimiz günlerde "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum." dedi.
BARRACK: "İSRAİL TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEYECEK KADAR AKILLI"
Barrack ise Netanyahu'nun tehditlerinden sonra Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda (Global Security Forum) konuşan Barrack, Türkiye ile İsrail arasında olası bir soruya "Benim inancım İsrail'in Türkiye ile gerçek bir savaşa girmeyecek kadar akıllı olduğu yönünde. İsrail'in bunu istediğini sanmıyorum. Türkiye de bu tehditlerin sert söylemine kapılacak kadar akılsız değil. Bence çok sert bir siyasi durumun içindeyiz ve o konuşmaların çoğu laf olsun diye." şeklinde cevap verdi.
İSRAİL'İN EBU ZUHUR SALDIRISINA TEPKİ
Barrack, İsrail'in 18 Ağustos'ta Türkiye sınırına çok yakın olan Suriye'deki Ebu ez-Zuhur Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına dikkat çekti ve şöyle konuştu:
"İsrail jetlerinin gelişinden Türkiye'nin haberi yoktu. Bizim de haberimiz yoktu. Türkiye çok hızlı bir şekilde kendi savaş uçaklarını havalandırabilirdi ve bir anda bambaşka bir durumun ortasında kalabilirdik. Hepimizin korktuğu şey, bu yolda meydana gelebilecek istenmeyen bir kaza.
"ARTIK SURİYE'YE SALDIRMAYA SON VERMELİ"
Barrack İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Artık buna bir son verme zamanı geldi. ABD'nin bunu durdurmak için müdahale etme zamanının gelip gelmediğini ise bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Barrack Husiler ile Suudi Arabistan arasında devam eden çatışmalara dair "Suudi Arabistan'ın çok zor bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bakın, Yemen'in tarihi, ve bilirsiniz, bölgeyi zaten anlayanlara ders verecek değilim. Bu kinetik tepkiler hiçbir zaman işe yaramadı. İşe yaramıyor. Muhtemelen işe yarayacağı da pek olası değil. Bence Trump, Suudi Arabistan'ı desteklediğini açıkça belirtti ve onların lojistik olarak ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağını ifade etti fakat Amerika'nın başka bir yerde, savaşa bulaşması anlamsız görünüyor." ifadelerini kullandı.