Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü

İSRAİL'İN EBU ZUHUR SALDIRISINA TEPKİ

Barrack, İsrail'in 18 Ağustos'ta Türkiye sınırına çok yakın olan Suriye'deki Ebu ez-Zuhur Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"İsrail jetlerinin gelişinden Türkiye'nin haberi yoktu. Bizim de haberimiz yoktu. Türkiye çok hızlı bir şekilde kendi savaş uçaklarını havalandırabilirdi ve bir anda bambaşka bir durumun ortasında kalabilirdik. Hepimizin korktuğu şey, bu yolda meydana gelebilecek istenmeyen bir kaza.

"ARTIK SURİYE'YE SALDIRMAYA SON VERMELİ"

Barrack İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Artık buna bir son verme zamanı geldi. ABD'nin bunu durdurmak için müdahale etme zamanının gelip gelmediğini ise bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Barrack Husiler ile Suudi Arabistan arasında devam eden çatışmalara dair "Suudi Arabistan'ın çok zor bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bakın, Yemen'in tarihi, ve bilirsiniz, bölgeyi zaten anlayanlara ders verecek değilim. Bu kinetik tepkiler hiçbir zaman işe yaramadı. İşe yaramıyor. Muhtemelen işe yarayacağı da pek olası değil. Bence Trump, Suudi Arabistan'ı desteklediğini açıkça belirtti ve onların lojistik olarak ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağını ifade etti fakat Amerika'nın başka bir yerde, savaşa bulaşması anlamsız görünüyor." ifadelerini kullandı.

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