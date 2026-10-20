"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR" Sergen Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden" dedi.

Sergen Yalçın: Bu görev çok önemli

Son olarak Beşiktaş 'ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam ile geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

53 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor gibi ekipleri de çalıştırmıştı.

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