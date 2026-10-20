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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! 4 yıllık mukavele... Anlaşmayı bu sözlerle duyurdu

Sergen Yalçın, resmi açıklamayı beklemeden A Milli Takım ile 4 yıllığına anlaştığını duyurdu. Son 2-3 günde ciddi gelişmeler olduğunu belirten Yalçın, "Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Halkın Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! 4 yıllık mukavele... Anlaşmayı bu sözlerle duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildiği açıkladı.


"Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu" diyen deneyimli teknik adam, "Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.

Anlaşmanın 4 yıllık olduğu öğrenildi.

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"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Sergen Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden" dedi.

Sergan Yalçın A Milli Takım ile 4 yıllığına anlaştığını duyurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Sergan Yalçın A Milli Takım ile 4 yıllığına anlaştığını duyurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam ile geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımın başında toplamda 39 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı; 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1,79 puan ortalaması yakalamıştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

53 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor gibi ekipleri de çalıştırmıştı.

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