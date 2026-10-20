Özgür Özel genel başkanlığında 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, kısa süre içinde isim tartışmalarının odağına yerleşti. Yenilik Partisi yönetimi, iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Yargıtay , Yeni Parti yönetimine iki sayfalık yazı gönderdi.

SAVUNMA SÜRECİ TAMAM

Verilen süre zarfında isim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça hazırlanan dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. AYM, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek savunmasını sunması için partiye 1 ay süre tanıdı.

Yeni Parti yönetimi de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Yarın toplanacak olan Genel Kurul, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olup olmadığını değerlendirecek. Kurulun, "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.