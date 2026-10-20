Bolu davasında Sarıyıldız'dan kurban itirafı: "Tanju istedi topladık, kesmeyip paraları hesapta tuttuk"
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın üçüncü duruşması ikinci gününde sürdü. Tutuklu sanıklardan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, bayram öncesi kurban bağışı toplanmasına rağmen kesim işlemlerinin yapılmadığını itiraf etti. Sincan Cezaevi'nden duruşmaya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise tahliye olması durumunda siyaset yapmayacağını açıkladı. Tanju Özcan da cezaevinden çıkması durumunda kedi gibi evde oturacağını söylemişti. Mahkemede tutuklu sanıkların savunmaları tamamlanırken, duruşma tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle sürecek.
Bolu Belediyesi'ni yolsuzluk batağına sokan CHP'li kurmaylara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.
Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, bayram öncesi bağış toplanmasına rağmen kurbanların kesilmediğini mahkeme heyetine anlattı.
Sincan Cezaevi'nden duruşmaya katılan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da tahliye olması durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
"KURBAN İÇİN TOPLADIK HESAPTA TUTTUK"
Kurban organizasyonu talimatının Tanju Özcan'dan geldiğini söyleyen tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, "Biz çalışmaya başladığımızda bayrama az süre kaldığı için arkadaşlar ilan yayınladı. Sonrasında yanlış yaptığımızı anlayınca ilanları kaldırdık." dedi.
Bağış toplanmasına rağmen kurban kesilmediğini itiraf eden Sarıyıldız, "Gönderilen paraları ayrı hesaba yatırdık. Amacım paranın eksiksiz iadesini sağlamaktı. Kurban için yola çıktık ama şartlar oluşmadığı için iptal ettik." dedi.
Vakıf faaliyetlerinde menfaat sağlamadıklarını öne süren Sarıyıldız, "Bu olayda hiçbir menfaat yok, menfaat olmayan yerde nasıl dolandırıcılık olur bilmiyorum. Vakıftan maaş almıyoruz tamamen gönüllülük esasına göre bu işi yapıyoruz. Vakfın şirketinde şu anda 50 milyon nakit, çek var. 15 milyonluk araçlar, 15 milyonluk mallar var. Biz nasıl dolandırıcıyız ki şirketi bu hale getirmişiz." ifadelerini kullandı.
"ÇIKARSAM BİR DAHA SİYASET YOK"
Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, cezaevinden çıkması halinde kedi gibi evde oturacağını söyleyen Tanju Özcan'ın izinden gitti.
Süleyman Can, tahliye olması durumunda bir daha siyaset yapmayacağını söyledi.
Müteahhit Nazmi Güzel'den vakfa zorla para alındığı yönündeki iddiaları reddeden Can, cezaevi şartlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:
"Ben hiçbir zaman o konu içerisinde yer almadım. Nazmi Güzel uzun yıllardır Bolu'da inşaat işi yaptığını bilirim. Hiçbir zaman yan yana gelip görüşmedik. Sadece birkaç kez eşiyle ilgili görüştüm. Orada para olayından bahsediliyor. Ben ne para gördüm ne de para aldım. Paranın bana verildiği söyleniyor. Ben yemin ederim böyle olayın içinde yer almadım. Bu suçlamaları da kabul etmiyorum. 28 Şubat itibarıyla 3 Mart'ta geldiğim Sincan'da şartlar çok zor. Ne için buradayım bilmiyorum. Buradan çıktıktan sonra da siyaset falan bana göre değil o yüzden bu işi yapmayacağım."
Marketlerden BOLSEV'e zorla para alındığı iddialarına da cevap veren Can, kimseyi aramadığını, market yetkililerine zorlama ya da bağış baskısı yapmadığını öne sürdü.
Oysa dönemin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketlerden zorla bağış topladıklarını itiraf etmişti.
MÜTALAADA 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 32 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma gibi suçlardan toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Davada Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can için 64 yıla kadar, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız için ise 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Duruşmaya öğle arasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.