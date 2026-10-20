"ÇIKARSAM BİR DAHA SİYASET YOK"

Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, cezaevinden çıkması halinde kedi gibi evde oturacağını söyleyen Tanju Özcan'ın izinden gitti.

Süleyman Can, tahliye olması durumunda bir daha siyaset yapmayacağını söyledi.

Müteahhit Nazmi Güzel'den vakfa zorla para alındığı yönündeki iddiaları reddeden Can, cezaevi şartlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Ben hiçbir zaman o konu içerisinde yer almadım. Nazmi Güzel uzun yıllardır Bolu'da inşaat işi yaptığını bilirim. Hiçbir zaman yan yana gelip görüşmedik. Sadece birkaç kez eşiyle ilgili görüştüm. Orada para olayından bahsediliyor. Ben ne para gördüm ne de para aldım. Paranın bana verildiği söyleniyor. Ben yemin ederim böyle olayın içinde yer almadım. Bu suçlamaları da kabul etmiyorum. 28 Şubat itibarıyla 3 Mart'ta geldiğim Sincan'da şartlar çok zor. Ne için buradayım bilmiyorum. Buradan çıktıktan sonra da siyaset falan bana göre değil o yüzden bu işi yapmayacağım."