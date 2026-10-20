Google Cloud'un Londra merkezli altyapısındaki kesintiler İngiliz ve Avrupa bankalarını vurdu. Cloud altyapısını kullanan birçok şirket ağ kesintilerinden muzdarip oldu. "Sabotaj mı var?" sorusu gündeme gelirken Google aksaklığın sebebini elektrik kesintisine bağladı.

TEK KESİNTİ TÜM SİSTEMİ ETKİLEDİ Aksaklıktan BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, Bulut Dosya Depolama Hizmeti, Bulut Üzerinde Uygulama Çalıştırma Hizmeti, Google Uygulama Geliştirme ve Barındırma Platformu, Google Bulut Veri İşleme Hizmeti, Google Bulut NetApp Depolama Birimleri Hizmeti, Google Bulut Mesajlaşma ve Olay Aktarım Hizmeti, Google Bulut Depolama Hizmeti, Google Sanal Sunucu Hizmeti, Google Kubernetes Konteyner Yönetim Hizmeti, Looker (Google Cloud temel sürümü), Yönetilen Apache Airflow Hizmeti, Yönetilen Apache Kafka Hizmeti, Kalıcı Disk Depolama Hizmeti ve Depolama Aktarım Hizmeti etkilendi.

Google Cloud hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle özellikle İngiltere'de birçok uygulamaya erişim sorunları ortaya çıkmış, kullanıcılar bankacılık başta olmak üzere farklı teknik hizmetlerde sorun yaşandığını bildirmişti.

Google Cloud'un Londra altyapısındaki kesinti İngiltere ve Batı Avrupa'yı vurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Google'ın hizmet durum tablosuna göre, Londra merkezli "europe-west2" bölgesinde birçok hizmete erişimde önemli ölçüde aksaklık yaşandı. Google Cloud hizmetlerin yeniden sağlanmaya başlandığını ve mevcut iş yüklerinin kurtarılmasına öncelik verdiklerini duyurdu.

Kesintiden dijital bankacılık uygulamaları da nasibini aldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



KESİNTİ AVRUPA BANKALARINI VURDU



Sorun, bazı fintek şirketlerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

Birçok kullanıcı, İngiltere merkezli dijital bankacılık hizmeti Revolut'a erişim sağlayamadığını bildirdi. Lloyds bankacılık grubu bünyesindeki Halifax hizmetlerine erişimde de sorun yaşandı. İnternet hizmet durumlarını raporlayan Downdetector sitesine göre, yine İngiltere'de HSBC, emlak sitesi Rightmove ve Kraliyet Posta servislerinde de aksaklıklar oldu.

Bankacılık devi Revolut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda birden fazla hizmetimizi etkileyen bir kesinti yaşıyoruz. Tüm müşterilerimizin parası ve verileri güvendedir." derken, bir diğer büyük İngiliz bankası olan Halifax ise resmi X hesabından paylaşım yaparak, müşterilerin, uygulama ve çevrim içi hizmetlerde sorun yaşadığını duyurdu.