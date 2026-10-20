Mekke İttifakı Anlaşması TBMM'ye sunuldu: Mehmetçik kutsal topraklara gidecek mi?

MEHMETÇİK'E KUTSAL GÖREV Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde anlaşma çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü bildirmişti. MSB'DEN ANAYASA VURGUSU Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir" denilmişti.





MEKKE TEZKERESİ MECLİS'E GELDİ



Tüm bu yaşananların gölgesinde Mekke Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tarihi savunma paktının TBMM'den geçmesiyle daha kapsamlı boyuta ulaşacağı öngörülüyor.

ORTAK CAYDIRICILIK HEDEFİ



Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan bir Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edilmiş, komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı. Bu toplantıda kurucu nitelikli kararlar alınmış ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, ittifakın Sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörülmüştü.



İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterilmişti.



Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli haftası marjında, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde toplantı düzenlemişti. Toplantıda, bölgesel gelişmeler ele alınmış, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınanmıştı. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.

