Çağlar Ertuğrul evlilikten kaçıyor

Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan'nın programına konuk olmuştu. Kalya Manukyan ile mutlu bir ilişki yaşayan Etuğrul, "Sevgilimle sette tanıştık, o bir stil danışmanı... Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. Neredeyse 7 yıl olacak. Sürekli soruyorlar ne zaman evleneceğimizi... Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

"BOŞANMAK DAHA ZOR"

Yakışıklı oyuncu önceki gün 'Override' oyununun Kadıköy'de yapılan galasında ortaya çıktı. "Arkadaşlarımın düğünlerinde altın takıyorum, 2 yıl sonra boşanıyorlar, altınlarımı geri isteyeceğim" sözüyle çok konuşulan Ertuğrul konuyla ilgili muhabirlerin sorularına, "Haksız mıyım? Bakın altın ne kadar oldu. Ben anlamam, geri istiyorum altınlarımı..." diyerek herkesi güldürdü. Sözlerine devam eden oyuncu, "Şaka bir yana hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. Bu devirde zaten evlenmek değil boşanmak daha zor" şeklinde konuştu.