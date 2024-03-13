PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çağlar Ertuğrul evlilikten kaçıyor

Sevgilisi Kalya Manukyan ile Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer çifti gibi olmak isteyen Çağlar Ertuğrul, evlenip boşanan arkadaşlarına seslendi: Altınlarımı geri istiyorum!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Çağlar Ertuğrul evlilikten kaçıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan'nın programına konuk olmuştu. Kalya Manukyan ile mutlu bir ilişki yaşayan Etuğrul, "Sevgilimle sette tanıştık, o bir stil danışmanı... Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. Neredeyse 7 yıl olacak. Sürekli soruyorlar ne zaman evleneceğimizi... Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

"BOŞANMAK DAHA ZOR"
Yakışıklı oyuncu önceki gün 'Override' oyununun Kadıköy'de yapılan galasında ortaya çıktı. "Arkadaşlarımın düğünlerinde altın takıyorum, 2 yıl sonra boşanıyorlar, altınlarımı geri isteyeceğim" sözüyle çok konuşulan Ertuğrul konuyla ilgili muhabirlerin sorularına, "Haksız mıyım? Bakın altın ne kadar oldu. Ben anlamam, geri istiyorum altınlarımı..." diyerek herkesi güldürdü. Sözlerine devam eden oyuncu, "Şaka bir yana hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. Bu devirde zaten evlenmek değil boşanmak daha zor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Tarım Kredi Grubu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
SON DAKİKA