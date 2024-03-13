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320 bin TL'ye saat aldı! Milli voleybolcu Zehra Güneş 4 milyon dolarlık servetiyle koleksiyon diziyor...

4 milyon dolarlık servete sahip olan Milli voleybolcu Zehra Güneş, yatırım uzmanlarından destek almaya başladı. Güneş, ayrıca koleksiyonuna 320 bin TL değerinde bir saat ekledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
320 bin TL’ye saat aldı! Milli voleybolcu Zehra Güneş 4 milyon dolarlık servetiyle koleksiyon diziyor...

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24 yaşındaki güzel voleybolcu Zehra Güneş, kariyer basamaklarını tek tek tırmanıyor. Hem kendi takımında hem de Milli takımdaki performansıyla herkese parmak ısırtan Güneş, hatrı sayılır bir para da kazanıyor. 4 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu konuşulan güzel voleybolcu, kendi kariyeri içinde adeta ince eleyip sık dokuyor. Kendi ismini markalaştırmak isteyen Güneş, bu konuda da uzman isimlerden destek almaktan kaçınmıyor. Güneş, parasının çoğunu gayrimenkule yatırırken aynı zamanda lüks aksesuarlar da almaktan vazgeçmiyor.

KOLEKSİYONU VAR!
Dünyaca ünlü markaların takılarına da hatrı sayılır bir yatırım yapan Zehra Güneş, son olarak kendine lüks marka bir saat aldı. Evinde saat koleksiyonu bulunduğunu da konuşulan Milli voleybolcu, koleksiyonuna bir parça daha ekledi. 10 bin Euro yani yaklaşık 320 bin TL değerinde lüks marka saati koluna takan Güneş, yatırımlarını bu şekilde de yapıyor.

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