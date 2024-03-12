Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?

Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihinin açıklanmasını beklerken, kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi de ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor. Emekliler 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeyi 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesabında görecek. Dul ve yetimler ve hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyelerini alacak. Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Kamu işçileri ise 5 Nisan'da ikramiyesini hesabında görecek. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlanmıştı. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. En düşük ücret üçüncü 6 ayda ise yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) artışla 33 bin 159 liraya yükseldi.



KİM, NE ALACAK?

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.

KİME, NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ?

- Emekli: 3.000 TL

- % 75 ölüm aylığı: 2.250 TL

- % 50 ölüm aylığı: 1.500 TL

- % 25 ölüm aylığı: 750 TL

- İki aylık alanlar: En yüksek ödeme imkanı veren dosya üzerinden…



İŞÇİLER NE ALACAK?

Kamu işçilerinin maaşa göre ikramiye tutarları şöyle:

Brüt ücret: 33.159 TL

13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL

13 günlük net ikramiye: 10.272.47 TL

Brüt ücret: 34.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL

13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL

Brüt ücret: 35.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL

13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL

Brüt ücret: 36.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL

13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL

Brüt ücret: 37.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL

13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL



Brüt ücret: 38.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL

13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL

Brüt ücret: 39.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL

13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL

Brüt ücret: 40.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL

13 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL

Brüt ücret: 41.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL

13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL

Brüt ücret: 42.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL

13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL

Brüt ücret: 43.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 18.633,29 TL

13 günlük net ikramiye: 13.321,16 TL

Brüt ücret: 44.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL

13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL

Brüt ücret: 45.000 TL

13 günlük brüt ikramiye: 19.500,00 TL

13 günlük net ikramiye: 13.940,75 TL

* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.

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