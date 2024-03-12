İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Peki; İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşçilere ödenecek ikramiye brüt - net ne kadar? İşte detaylar...