Evlenmek istiyor!

Linet önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Parmağındaki yüzüğü ile de dikkat çeken Linet, "Artık öyle bir dünyadayız ki, eskiden hep erkekler yetebiliyordu her şeyi alabiliyordu. Ama şimdiki ekonomik durumlar ve dengeler geliştiği için bu durum biraz yer değiştirdi. Bu yüzden kadınlar tektaşını kendileri çalışarak alabiliyorlar" dedi.

HENÜZ KARŞIMA ÇIKMADI!

Ardından muhabirlerin, "Linet aradığı aşkı bulabildi mi?" sorusuna da yanıt veren şarkıcı, "Bulamadım, bulamadım. Evliliği tabii ki de çok düşündüm. Doğru kişi ve keyif alabileceğim birisi olursa evlenirim, yuvamı kurarım ama o şanslı kişi karşıma çıkamadı henüz" diyerek gülümsedi.