PODCAST CANLI YAYIN

Vatikan'dan Antakya Medeniyetler Korosu'na özel davet

Müslüman ve Hristiyan ilahileri seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu Vatikan'dan davet aldı. Koro dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun katıldığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda düzenlenen programda sahne almıştı.

Giriş Tarihi:
Vatikan'dan Antakya Medeniyetler Korosu'na özel davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun katıldığı programda Müslüman ve Hristiyan ilahileri seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu Vatikan'dan davet aldı.

Antakya Medeniyetler Korosuna Vatikan daveti

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan üç din ve altı mezhepten olmak üzere birçok üyeden oluşan koronun şefi Yılmaz Özfırat, koroyu, programda yaşadıkları heyecanı ve aldıkları daveti, AA muhabirine anlattı.

Koronun üyelerinden Diyana Beytaroğlu Görür (AA)Koronun üyelerinden Diyana Beytaroğlu Görür (AA)

HER MESLEKTEN İNSAN VAR

Koronun 200 kişiden oluşan bir topluluk olduğunu, içerisinde imam, papaz, doktor ve avukat gibi birçok meslekten üyelerin bulunduğunu belirten Özfırat, "Tek bir felsefemiz var, ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz, bunu göstermeye çalışan bir topluluğuz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo koronun ilahilerini dinlemişti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo koronun ilahilerini dinlemişti. (AA)

Dünyanın çok farklı noktasında bugüne kadar 3 binden fazla konser verdiklerini aktaran Özfırat, çok heyecanlı bir programa geldiklerini, Cihannüma Salonu'ndaki programa katılmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özfırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri üzerine ülkemizde bulunan Sayın Papa'ya bir konser vermek için buradaydık. Millet Kütüphanesi'nde çok anlamlı bir konsere imza attık. Böylesine bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Hem Müslüman ilahileri hem Hristiyan ilahilerinden oluşan bir repertuvar seçtik. İzleyicilere güzel bir hoş seda bıraktığımızı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de zaten bir arada yaşama kültürü ve bütün dünyaya örnek bir yaşamımız olduğu için bunu gelip burada onların görmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Günümüze baktığınız zaman dünyanın her yerinde akan bir kan ve gözyaşı var. En başta Gazze'de yaşananlar var. Her gün çocuklar öldürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini de çok iyi bildiğimiz için böyle bir organizasyona katılıp 'bakın işte bir arada yaşanabiliyor' mantığını hem Papa'ya hem de diğer insanlara gösterdiğimiz için mutluluk duyuyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo koronun ilahilerini dinlemişti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo koronun ilahilerini dinlemişti. (AA)

VATİKAN'DAN DAVET

Müzik dinletisini sundukları an heyecanlandıklarını belirten Özfırat, "Yanında ciddi bir kardinal topluluğuyla birlikte geldiği için hemen bizi davet ettiler. 'Vatikan'a gelir misiniz, orada konser yapar mıyız?' diye. Biz de bundan mutluluk duyacağımızı kendilerine ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde yine barış için yine dünyada akan kanların son bulması için böyle bir etkinliğe gidip buraya da bir imza atarsak çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Koronun şefi Yılmaz Özfırat (AA)Koronun şefi Yılmaz Özfırat (AA)

Koro üyelerinden Diyana Beytaroğlu Görür de uzun yıllardır koroda yer aldığını anlatarak, "Türk vatandaşıyım, Hristiyan'ım. Benim için böyle bir organizasyonda bulunmak gerçekten çok gurur vericiydi." dedi.

Hatay'da yaşadığını, şehirde farklı din ve kültürlerde yaşayan birçok insanın bulunduğunu kaydeden Görür, tüm dünyaya birlikte yaşama mesajını şarkı ve müzik yoluyla aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Farklı din ve mezheplerle aynı koroda bulunmanın önemine işaret eden Görür, sundukları müzik dinletisine ilişkin, "Bizim için yalnızca bir sahne deneyimi değildi. Bayağı gurur verici bir sahneydi bizim için. Birlikte yaşama mesajını tüm dünyaya duyurabilmek bu vesileyle çok değerliydi. Genel olarak heyecanlıydım. Katıldığım en gurur verici sahnelerden biriydi ve insanların olumlu ve pozitif tepkileri bize daha da bir gurur verdi." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
Trendyol
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Atv Müge Anlı canlı yayın 28 Kasım 2025 | Evli ve 4 çocuk babası Sami Kırkuşu nasıl öldü?
İdefix
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Sahte e-imza dolandırıcılığında 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Türk telekom
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü