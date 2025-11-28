Vatikan'dan Antakya Medeniyetler Korosu'na özel davet

HER MESLEKTEN İNSAN VAR Koronun 200 kişiden oluşan bir topluluk olduğunu, içerisinde imam, papaz, doktor ve avukat gibi birçok meslekten üyelerin bulunduğunu belirten Özfırat, "Tek bir felsefemiz var, ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz, bunu göstermeye çalışan bir topluluğuz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo koronun ilahilerini dinlemişti. (AA)

Dünyanın çok farklı noktasında bugüne kadar 3 binden fazla konser verdiklerini aktaran Özfırat, çok heyecanlı bir programa geldiklerini, Cihannüma Salonu'ndaki programa katılmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özfırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri üzerine ülkemizde bulunan Sayın Papa'ya bir konser vermek için buradaydık. Millet Kütüphanesi'nde çok anlamlı bir konsere imza attık. Böylesine bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Hem Müslüman ilahileri hem Hristiyan ilahilerinden oluşan bir repertuvar seçtik. İzleyicilere güzel bir hoş seda bıraktığımızı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de zaten bir arada yaşama kültürü ve bütün dünyaya örnek bir yaşamımız olduğu için bunu gelip burada onların görmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Günümüze baktığınız zaman dünyanın her yerinde akan bir kan ve gözyaşı var. En başta Gazze'de yaşananlar var. Her gün çocuklar öldürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini de çok iyi bildiğimiz için böyle bir organizasyona katılıp 'bakın işte bir arada yaşanabiliyor' mantığını hem Papa'ya hem de diğer insanlara gösterdiğimiz için mutluluk duyuyoruz."