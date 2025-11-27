Mardin'de ölü bulunan Kaya ailesini kim öldürdü? Tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı!

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettikten sonra marketten ayrıldığı görüldü.

Başından vurulmuş halde ölü bulunan baba Mehmet Kaya (ahaber.com.tr)

KAN DONDURAN İFADE

Ahaber'in haberine göre, tutuklanan komşu Mihran Can'ın savcılıktaki ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

"Mehmet Kaya komşum ve arkadaşımdı. Tehdit aldığını söylediği için silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı bulduğum için tabancayı alarak kanalizasyona attım."

YENİ BİR GÖZALTI DAHA

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen yeni bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

BABANIN PARMAĞINDA BARUT İZİNE RASTLANDI

Soruşturmanın seyrini netleştiren en önemli delillerden birinin olay yerinde yapılan kriminal inceleme sonuçları olduğu öğrenildi. Baba Mehmet Kaya'nın el svaplarında barut izi olduğu ortaya çıktı. Kriminal merkezde tabancanın balistik incelemesi devam ediyor. Bu bulgu cinayetleri babanın işlediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.