Mardin'de ölü bulunan Kaya ailesini kim öldürdü? Tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında komşuları Mihran Can tabanca ile yakalanırken, bir şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Tabanca ile yakalanan komşu, "delil karartmak" suçundan tutuklandı. Baba Mehmet Kaya'nın el svaplarında barut izi olduğu ortaya çıktı.

Mardin'de yaşanan acıolay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde karşılaştıkları tüyler ürperten manzarada, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Kapıda herhangi bir zorlama izi olmazken, evde boğuşma izine de rastlanmadı. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alınırken, ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

KOMŞU SİLAHLA YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettikten sonra marketten ayrıldığı görüldü.

KAN DONDURAN İFADE

Ahaber'in haberine göre, tutuklanan komşu Mihran Can'ın savcılıktaki ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

"Mehmet Kaya komşum ve arkadaşımdı. Tehdit aldığını söylediği için silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı bulduğum için tabancayı alarak kanalizasyona attım."

YENİ BİR GÖZALTI DAHA

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen yeni bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

BABANIN PARMAĞINDA BARUT İZİNE RASTLANDI

Soruşturmanın seyrini netleştiren en önemli delillerden birinin olay yerinde yapılan kriminal inceleme sonuçları olduğu öğrenildi. Baba Mehmet Kaya'nın el svaplarında barut izi olduğu ortaya çıktı. Kriminal merkezde tabancanın balistik incelemesi devam ediyor. Bu bulgu cinayetleri babanın işlediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

