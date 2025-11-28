Evrim Akın mesajları paylaştı! Asena Keskinci'nin iddialarını gözyaşlarıyla cevapladı: "İyilikten başka ne yaptım"

EVRİM AKIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evrim Akın, hakkında çıkan ve ardı arkası kesilmeyen iddiaların "itibar suikastı" olduğunu söyledi. Akın, 10 gündür suskunluğunu koruyarak hazmetmeye çalıştığını belirterek, kariyeriyle oynandığını ve kendisinin iyilikten başka bir şey yapmadığını savundu.

Evrim Akın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu algı operasyonu çok sinirimizi bozdu. İnanın, oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım ben size? Annesi neden benim doğum günümü kutlayıp, 'iyi ki varsın, hayatımızdasın' diyor?"

Beni bilen bilir; kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikasti. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede kime ne yaptım iyilikten başka…

Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları var zaten sosyal medya yazışmalarında. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam.

Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim?

Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim Abla nasıl' diye mesajlar attı. Doğum günlerimi kutladı... Annesinin de mesajları var.

Ortada bir piar çalışması mı var bilmiyorum. Benim tek suçum iyilik yapmak.

Asena'nın anne ve babası 2008 yılında boşanmışlar. Ben sette kendisini çok fazla görmüyordum. Kendisi 2011 bana 2011 yılında sosyal medya üzerinden mesaj atmış. Numarasını ilk kez o zaman veriyor. Sonra biz arkadaşça konuşuyoruz. 2020 ya da 2021 yılında bana duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şaşırıp, böyle bir şey nasıl olabilir dile elimden telefonu attım."